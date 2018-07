Bund kürzt Förderung für Beratungsstellen

Familienberatungsstellen in ganz Österreich müssen künftig mit einem geringeren Budget auskommen. Die Kürzung betrifft auch niederösterreichische Frauenberatungszentren, die sowohl Frauen als auch Familien betreuen.

Häusliche Gewalt, Essstörungen, Stalking, Armut: Diese Themen kommen bei der Frauenberatung Mostviertel in Amstetten jeden Tag zur Sprache. Pro Jahr wird dort mehr als 2.000 Personen weitergeholfen, doch vom Bund gibt es dafür nun weniger Geld. „Bei uns beträgt die Kürzung im Vergleich zum Vorjahr 12,6 Prozent“, sagt Sonja Mille aus dem Leitungsteam. Künftig könne man pro Jahr um 120 Frauen, Mädchen und Familien weniger beraten.

Zehn Beratungsstellen in Niederösterreich

Die Beratungsstelle in Amstetten ist eine von insgesamt zehn Frauenberatungsstellen in Niederösterreich. Viele beraten nicht nur Frauen, sondern auch ganze Familien, und werden deshalb auch aus dem Topf für Familienberatung mitfinanziert, aus jenem Topf, der nun von den Kürzungen betroffen ist. Je nach Höhe der bisherigen Förderung sind die Beratungsstellen unterschiedlich stark betroffen. In Mödling etwa muss das Beratungsangebot schon ab August um zwei Wochenstunden gekürzt werden.

In einer schriftlichen Stellungnahme der Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) heißt es, es komme aufgrund der Budgetkonsolidierung zu „geringfügigen Einsparungen. Seitens des Ressorts wird jedoch versucht, Mittel, die frei werden, den Familienbratungsstellen zur Verfügung zu stellen. Damit sollte ein Teil der Kürzungen abgefangen werden können“.

Teschl-Hofmeister: Bund solle „Geld fließen lassen“

Die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) hingegen übt Kritik und fordert den Bund auf, „Geld fließen zu lassen“. Frauen- und Familienberatung seien zwei „extrem wichtige Themen, weil sie die Menschen dann betreffen, wenn es ihnen gerade schlecht geht. Deshalb halte ich es für kein gutes Signal, wenn man dort den Sparstift ansetzt“, meint Teschl-Hofmeister gegenüber noe.ORF.at.

Bei der Frauenberatung Mostviertel in Amstetten hat man gemeinsam mit dem Dachverband für Familienberatung und dem Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen bereits mit einem offenen Brief und einer Online-Petition reagiert. Weitere Aktionen sind nun geplant.

Die Frauenberatungsstellen in Niederösterreich

KASSANDRA Frauenberatung Mödling

Klostergasse 9/ Top 3, 2340 Mödling

Zwettl, Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Horn

Galgenbergstrasse 2, 3910 Zwettl

Hafnerplatz 12, 3500 Krems

Hauptplatz 21 / 1. Stock, 3300 Amstetten

Dechant Pfeiferstr. 3, 2020 Hollabrunn

Hans-Kudlichgasse 11/1/1, 2230 Gänserndorf

Linzer Straße 16, 3100 St. Pölten

Neunkirchnerstraße 65a, 2700 Wr. Neustadt

Werkstraße 4/Top 5, 2630 Ternitz

Elisabethstraße 35/2 (Ecke Vöslauerstraße), 2500 Baden

