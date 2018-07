Schächten: Waldhäusl will strengere Regeln

Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) lässt strengere Regeln für das Schächten von Tieren prüfen. Konkret soll das rituelle Schlachten an den Wohnort geknüpft werden. Ein Ergebnis der Prüfung soll in zwei Wochen vorliegen.

Waldhäusl verweist gegenüber noe.ORF.at auf einen Schlachthof im Bezirk Korneuburg: „Dort werden zum Beispiel vor dem Opferfest bis zu 4.000 Schafe geschächtet“, sagt der Landesrat und kündigt an, „das Schächten nur noch in einem möglichst geringen Ausmaß zu erlauben.“ Dazu prüfe die zuständige Abteilung im Amt der Landesregierung bereits rechtliche Möglichkeiten.

„Strenger und genauer regeln“

„Derzeit ist es so, dass der Bedarf nachgewiesen werden muss, wenn man ein Tier in einem Schlachthof legal schächten lassen will. Mein Ziel ist, das Schächten auch an den Wohnsitz zu knüpfen“, so der Landesrat. Damit könnten zum Beispiel Wiener, die laut Waldhäusl Tiere in Niederösterreich schächten lassen würden, dies in Zukunft nicht mehr tun.

„Wir sind im Bundesländervergleich schon bei der Bewilligung von Schlachthöfen die strengsten. Nun wollen wir auch das Schächten selbst strenger und genauer regeln“, erläutert Waldhäusl, der in Niederösterreich für den Tierschutz zuständig. Mit einem Ergebnis rechnet er in zwei Wochen: „Die Prüfung läuft und wir halten uns selbstverständlich an die gesetzlichen Vorgaben. Wenn es möglich ist, wollen wir in Niederösterreich aber so wenige Tiere wie möglich schächten.“

Seitens der Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) wird hingegen ein komplettes Verbot von koscherem Fleisch in Niederösterreich befürchtet. Laut „Wiener Zeitung“ soll Präsident Oskar Deutsch dem Vorstand über die Pläne der Landesregierung berichtet haben. Er ging in seinen Befürchtungen aber noch weiter und sagte Plenum des Kultusvorstands, dass künftig nur noch Juden und Jüdinnen koscheres Fleisch kaufen dürften, die zuvor namentlich erfasst wurden und die nachweisen könnten, dass sie immer koscher essen.

Waldhäusl weist Befürchtungen zurück

„Derartige Befürchtungen sind überzogen“, konterte Waldhäusl auf Nachfrage. „Wie gesagt, geht es nur darum, dass Schächten so stark wie möglich einzudämmen. Von einem Verbot war nie die Rede“, so der freiheitliche Landesrat, der sich in den vergangenen Wochen verstärkt Kampagnen zugunsten des Tierschutzes widmet.

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at

