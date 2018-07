Polizei sucht mutmaßlichen Brandstifter

Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Brandstifter. Dem Mann wird vorgeworfen, vor mehr als einer Woche in den Bezirken Hollabrunn, Horn und Gmünd insgesamt sechs Brände gelegt zu haben. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Der bislang unbekannte Täter soll am 9. Juli zwischen 10.00 und 15.10 Uhr in den Bezirken Hollabrunn, Horn und Gmünd im unwegsamen Gelände entlang den Bundesstraßen 2 und 5 insgesamt sechs Brände gelegt haben. Laut Polizei kamen dabei brandunterstützende Mittel wie Benzin, Grillanzünder sowie verschiedene Arten von Grillkohle und Braunkohlebriketts zum Einsatz. Der Verdächtige soll Waldgebiete, einen Holzstoß und Felder in Brand gesetzt haben.

LPD NÖ

Die Brände konnten damals durch den Einsatz zahlreicher Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenssumme konnte noch nicht abgeschätzt werden - mehr dazu in Waldbrände: Verdacht auf Brandstiftung (noe.ORF.at; 10.7.2018).

Nach umfangreichen Ermittlungen geht die Polizei nun davon aus, dass der Verdächtige die zur Brandlegung verwendeten Gegenstände in Geschäften am Weg von Eggenburg (Bezirk Horn) nach Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) besorgt haben dürfte. Gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems veröffentlichte die Polizei Fotos des mutmaßlichen Täters. Das Landeskriminalamt bittet unter der Telefonnummer 059133-30-3333 um Hinweise.