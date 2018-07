Lkw-Fahrer bei Pannenhilfe schwer verletzt

Ein Lkw-Lenker ist Mittwochnachmittag in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) im Zuge einer Pannenhilfe schwer verletzt worden. Der 37-Jährige war unter den Lastwagen gekrochen, dabei drückte sich ein Stützstempel gegen seinen Unterleib.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Kreuzungsbereich der Rollfährestraße. Ein 53-Jähriger und ein 46-Jähriger hatten einen Defekt an einem Hydraulik-Kran eines Lkw und suchten nach der Ursache. Angesichts der Panne hielt der 37-Jährige mit seinem Lkw an und beteiligte sich an der Suche nach der Ursache des Defektes.

Dafür kroch er rücklings unter den Lastwagen der zwei Kollegen. Dabei dürfte sich ein seitlicher Stützstempel abgesenkt und gegen seinen Unterleib gedrückt haben, berichtete die Polizei Niederösterreich. Der Verletzte aus dem Bezirk Korneuburg wurde mit einem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.

Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw im Bezirk Krems gab es am Mittwochnachmittag sechs Verletzte. Nach Polizeiangaben war eine 53-Jährige in Hörfarth in der Gemeinde Paudorf aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie mit dem Wagen einer 61-Jährigen kollidierte.

Im Auto der 53-Jährigen hatte sich ein Dreijähriger befunden, im anderen Fahrzeug saßen drei weitere Personen im Alter von 39, 26 und zwölf Jahren. Die Verletzten wurden per Notarzthubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.