„Lifesaver“: 8.000 Blutspenden in 31 Tagen

Eine erfreuliche Bilanz zieht das Rote Kreuz Niederösterreich über die kürzlich abgeschlossene Blutspendenaktion „Livesafer“. Dazu wurde landesweit aufgerufen. Innerhalb von 31 Tagen konnten 8.000 Blutspender gezählt werden.

Die Aktion „Livesafer“ sei sehr gut gelaufen, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung der Landeskliniken-Holding und des Roten Kreuzes am Donnerstag. Denn im Zeitraum zwischen dem 13. Juni und dem 13. Juli wurden pro Tag 258 Spenden abgegeben. Gerade jetzt in der Sommerzeit sei jede einzelne Spende wichtig, wird betont, da es durch die vermehrten Urlaube zu Engpässen kommen könnte. Nicht zuletzt durch die gerade zu Ende gegangene Fußball-WM gab es bereits weniger Blutspender - mehr dazu in Fußball-WM: Weniger Blutspender (noe.ORF.at; 12.7.2018).

APA/Günter R. Artinger

Mit der Blutspendeaktion habe man sich vor allem an junge Menschen ab 18 Jahre gewandt. „Jetzt wünschen wir uns natürlich, dass diese Blutspender, die im Rahmen der Aktion darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass Blutspenden wichtig ist, dass sie auch künftig regelmäßig Blut spenden kommen“, sagte Johanna Scholz von der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Alle 90 Sekunden wird eine Konserve benötigt

Diese Regelmäßigkeit sei entscheidend, denn eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar und bundesweit werde alle 90 Sekunden eine Blutkonserve gebraucht. Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) hat die Aktion den erfreulichen Aspekt, dass es auch tatsächlich gelungen sei, viele junge Menschen anzusprechen, denn sie würden in Zukunft verstärkt benötigt, um den Bedarf an Blut abdecken zu können.

