100 Polizisten bei Kurdentreffen im Einsatz

In St. Pölten ist am Samstag das VAZ-Gelände wegen eines Kulturfestivals der Kurdischen Gesellschaft mit 2.000 Teilnehmern großräumig abgesperrt worden. Aus Sicherheitsgründen sind 100 Polizisten im Einsatz.

Wegen des Konflikts in der Türkei zwischen dem türkischen Staat und den Kurden wurde bei dieser Veranstaltung ein erhöhtes Risikopotenzial festgestellt. Es werden Störaktionen gegen diese Veranstaltung befürchtet, weshalb 100 Polizistinnen und Polizisten das Gelände großräumig absperren. Die Einsatzeinheit Niederösterreich wurde ebenso angefordert wie die Hundestaffeln, auch zivile Beamte - unter anderem vom Verfassungsschutz - sind aufgeboten.

zurück von weiter

Die befürchteten Demonstrationen von staatsnahen türkischen Gruppen blieben allerdings - zumindest vorläufig bis 17.00 Uhr - aus. 2.000 Menschen kurdischer Abstammung aus ganz Österreich kamen nach St. Pölten, um dieses erstmals stattfindende Fest zu feiern. Neben Musik, Literatur und Tradition spielt aber auch die Politik eine unübersehbare Rolle, der in der Türkei inhaftierte Kurdenführer Abdullah Öcalan ist allgegenwärtig. Veranstalter ist der Rat der kurdischen Gesellschaft in Österreich. Das Fest soll künftig regelmäßig in St. Pölten stattfinden, hieß es am Samstag.