Unsicherheit vor Ende der Zuckermarktordnung

Die heurige Zuckerrübenernte ist die letzte Ernte, bevor 2017 die Zuckermarktordnung der EU ausläuft und der Zuckermarkt freigegeben wird. Die Unsicherheit über die Zukunft war Thema bei der Landwirtschaftsmesse „Beta-Expo“ in Tulln.

Die „Beta-Expo“, die auf dem AGRANA-Gelände in Tulln veranstaltet wurde, ist eine Fachmesse für Landwirtschaft, die auf Feldfrüchte spezialisiert ist. Die Nähe zur Zuckerfabrik, deren Schlote seit zwei Wochen wieder rauchen, rückte das Thema Zuckerrüben in den Mittelpunkt.

Köstinger (ÖVP): „Chancen erkennen und nutzen“

Die bisherige Länderquote fällt im September 2017, schon jetzt aber steigt die Produktion in Europa. Die mehr als 5.000 Zuckerrübenbauern im Verband Niederösterreich und Wien - das sind drei Viertel aller Produzenten in Österreich - befürchten einen ähnlichen Preisverfall wie das bei der Milch nach dem Auslaufen der Quote der Fall war.

Die EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger (ÖVP) sieht die Situation nicht so schwarz. „Sehr viele Staaten sind in den vergangenen Jahren aus der Zuckerproduktion und der Rübenproduktion vollkommen ausgestiegen, die fangen jetzt auch nicht wieder damit an. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich in diesen Marktsegmenten zurechtzufinden und Chancen zu erkennen und in letzter Konsequenz auch zu nutzen“, so Köstinger.

ORF

AGRANA sieht neue Marktchancen

In den nächsten Monaten verhandeln die Vertreter der Rübenbauern mit der AGRANA über die Verträge nach dem Auslaufen der Quote. Die AGRANA sieht durch die Liberalisierung neue Marktchancen, denn in Österreich geht der Absatz zurück.

„Der Zuckerkonsum ist leicht rückläufig, das ist so. Aber der Weltmarktbedarf an Zucker steigt trotzdem immer noch mit zwei Prozent, das macht immerhin vier Millionen Tonnen zusätzlichen Zuckerbedarf pro Jahr aus. Und hier sehe ich große Möglichkeiten, dass AGRANA am Weltmarkt mitmachen kann und den Zucker auch exportieren wird", sagte Martin Doppler, Geschäftsführer der Division Zucker bei AGRANA. Unberührt von den Diskussionen um die Zukunft verarbeiten die beiden Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf (Bezirk Gänserndorf) derzeit 25.000 Tonnen Zuckerrüben pro Tag.

Links: