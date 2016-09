Radio NÖ ist regionale Nummer eins

Der aktuelle Radiotest für das erste Halbjahr 2016 bestätigt Radio Niederösterreich als klare regionale Nummer eins unter den Radiosendern in Niederösterreich. Im Sendegebiet hören gut 500.000 Menschen täglich Radio Niederösterreich.

In der für den ORF Niederösterreich wichtigsten Zielgruppe der über 35-Jährigen lag der Marktanteil von Radio Niederösterreich im ersten Halbjahr 2016 bei 32 Prozent von Montag bis Freitag, inklusive Wochenende bei 33 Prozent. Die Tagsreichweite beträgt in dieser Zielgruppe 35,6 Prozent von Montag bis Freitag sowie 33,9 Prozent über die gesamte Woche.

ORF

In der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren erzielt Radio Niederösterreich unter der Woche einen Marktanteil von 25 Prozent, bei einer Tagesreichweite von 26 Prozent. Wird das Wochenende miteinbezogen, beträgt der Marktanteil 26 Prozent, bei einer Tagesreichweite von 25,1 Prozent.

Bei den Radiohörern, die älter als zehn Jahre sind, ist der Marktanteil von Radio Niederösterreich damit höher als jener von allen privaten Mitbewerbern zusammengezählt. Bei den Hörern über 35 Jahren ist der Abstand noch größer: Hier haben die Privaten in Summe 18 Prozent Marktanteil. Insgesamt hören im Sendegebiet etwa eine halbe Million Menschen täglich Radio Niederösterreich, was den Sender zur klaren regionalen Nummer eins in Niederösterreich macht.

Gollinger: „Regionale Information weiter stärken“

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich täglich eine halbe Million Menschen dafür entscheidet, Radio Niederösterreich zu hören“, meint ORF NÖ-Landesdirektor Nobert Gollinger. „Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Programms. Aktuelle und seriöse Information, Servicethemen, die unseren Hörern das Leben einfacher machen, und natürlich ein Musik-Mix aus Oldies und Schlagern, der von vielen Menschen geschätzt wird“, nennt er als Erfolgsfaktoren.

Die nächsten Neuerungen sind auch schon geplant: „Wir werden die regionale Information weiter stärken und noch vor Jahresende immer um Halb auf Radio Niederösterreich konsequent Informationen aus unserem Bundesland bringen – ganz nach unserem Motto ‚Da bin ich daheim‘“. In Summe erreichen die ORF-Radios in Niederösterreich 77 Prozent Marktanteil, in der Bevölkerungsgruppe der über Zehnjährigen von Montag bis Sonntag. Damit entfallen fast acht von zehn gehörten Radiominuten im Bundesland auf die Sender des ORF.

