Bis 2050 dreimal so viele Demenzkranke

Der 21. September ist der Welt-Alzheimertag. In Niederösterreich leiden derzeit 22.000 Menschen an Demenz. Bis 2050 wird sich diese Zahl verdreifachen. Laut Caritas St. Pölten werden Demenzerkrankte nicht mehr versteckt.

Die Kompetenzstelle Demenz der Caritas St. Pölten nimmt den Welt-Alzheimertag zum Anlass und zieht Bilanz über zehn Jahre Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen. „Pflegende Angehörige sind heute rascher bereit Hilfe anzunehmen und gehen offener mit dieser Thematik um. Demenzerkrankte werden nicht mehr so versteckt, nur weil sie sich anders verhalten. Denn pflegende Angehörige merken, ich brauche Hilfe von Außen und es ist keine Schande“, sagt die Leiterin der Kompetenzstelle Lea Hofer-Wecer gegenüber noe.ORF.at.

Hausbesuche bei Erkrankten und ihren pflegenden Angehörigen stehen bei der Arbeit der Kompetenzstelle Demenz im Vordergrund. „Wichtig ist dieser Hausbesuch, weil pflegende Angehörige meist nicht mehr hinauskommen und der demenzerkrankte Mensch nicht mitfahren würde“, so Hofer-Wecer.

dpa/Sebastian Kahnert

Caritas: Verständnis in der Öffentlichkeit schaffen

Zudem betreibt die Kompetenzstelle Öffentlichkeitsarbeit, um ein größeres Verständnis in der Bevölkerung zu schaffen. Stammtische für Angehörige, Gedächtnistrainings und eine Telefonhotline fallen ebenso in ihren Zuständigkeitsbereich. „In diesen zehn Jahren hat auch die Medizin einige Fortschritte gemacht und es ist auch immer klarer geworden, dass es nicht nur um eine medizinische Versorgung der Menschen geht, sondern auch vor allem um diesen Sozialbereich abzudecken“, sagt Hofer-Wecer.

Maria Anzenberger aus Kirchstetten (Bezirk Sankt Pölten-Land) hat über mehrere Jahre ihren dementen Mann gepflegt und die Hilfe der Caritas St. Pölten in Anspruch genommen. „Die erste Zeit war es noch etwas besser. Zwei Jahre sind wir noch fortgefahren, dann ist es eben nicht mehr gegangen. Dann habe ich eine 24-Stunden-Kraft und die Caritas als Hilfe gehabt“, erzählt die 79-Jährige. „Wenn jemand nicht mit der Krankheit konfrontiert ist, hat derjenige wenig Verständnis.“

Jeder zweite Heimbewohner ist dement

Alzheimer ist die am häufigsten auftretende Form von Demenz. In Österreich sind derzeit 130.000 Menschen davon betroffen, in Niederösterreich 22.000. Aufgrund der höheren Lebenserwartung soll sich laut Prognosen die Zahl der Demenzfälle bis 2050 verdreifachen. Experten sind sich daher einig, dass die Versorgung von Menschen mit Demenz eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen sein wird.

Schon heute sind Demenzerkrankungen der häufigste Grund für Pflegebedürftigkeit. Bereits jeder zweite Heimbewohner, jede zweite Heimbewohnerin, ist leicht bis schwer an Demenz erkrankt. Die 48 Pflegeheime des Landes Niederösterreich bieten deshalb Betreuung in Demenzgruppen, Erinnerungsräume, spezielle Farbkonzepte und Demenzgärten an. „Das Personal wird entsprechend ausgebildet, mehr als die Hälfte der Häuser hat eigene Demenzkonzepte oder spezielle Pflegeangebote“, so Soziallandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) in einer Aussendung.

APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Pflegeheime bieten auch Hilfe für Angehörige

Auch der Umgang mit Angehörigen von Demenzerkrankten ist Teil der Ausbildung für das Pflegepersonal. Zudem gibt es in einigen Landespflegeheimen, wie etwa in Mödling, Neunkirchen oder Wiener Neustadt, Beratungsgruppen und Hilfestellungen für betreuende Angehörige.

Nachdem auch Apotheken erste Anlaufstellen für Demenzerkrankte sind, gibt es bereits in Niederösterreich, Wien und Salzburg sogenannte „Demenzfreundliche Apotheken“. Durch Weiterbildungen werden die Pharmazeuten in der Kommunikation und im Umgang mit Menschen mit Demenz geschult - mehr dazu in Neue „Demenzfreundliche Apotheken“.

Demenzfreundliche Apotheken:

Marchfeldapotheke, Deutsch-Wagram

Apotheke Sankt Nikolaus, Leopoldsdorf

Apotheke Gmünd-Neustadt, Gmünd

Stadt-Apotheke, Klosterneuburg

Landschafts-Apotheke, Baden

Salvator-Apotheke, Mödling

Sonnenapotheke, Tulln

Bahnhofapotheke Bruckneudorf

Rosen-Apotheke, St. Pölten

