Railjets machen mehr Halte in Niederösterreich

Die ÖBB-Railjet-Züge bleiben nur in den Landeshauptstädten stehen. Mit dem neuen Fahrplan werden diese Züge ab 11. Dezember auch in den überregionalen Verkehrsknotenpunkten St. Valentin, Amstetten und Tullnerfeld halten.

Ab 11. Oktober ersetzen die ÖBB schrittweise die Intercity-Garnituren zwischen Wien und Salzburg durch neun neue Railjets. Bis zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember soll die Umstellung komplett abgeschlossen sein, heißt es seitens der ÖBB. 145 Millionen Euro investiert die Bahn in die neuen Premium-Züge.

Stopps nun in St. Valentin, Amstetten und Tullnerfeld

Künftig werden ÖBB-Railjets auch in den oberösterreichischen Bahnhöfen Vöcklabruck, Attnang-Puchheim und Wels halten sowie in St. Valentin (Bezirk Amstetten), Amstetten und Tullnerfeld (Bezirk Tulln). Am Montag war der erste Railjet von Salzburg nach Wien unterwegs, der probeweise auch in den neuen sechs Bahnhöfen hielt.

ÖBB/Philipp Horak

„Für die Reisenden bringen die neuen Züge deutliche Vorteile“, schreiben die ÖBB in einer Aussendung und erwähnen u.a. einen höheren Fahrkomfort, kostenloses WLAN inklusive onboard Unterhaltung, bessere Information über die Fahrgastinfo-Monitore, kulinarische Verpflegung im Bordrestaurant sowie ein Kinderkino.

80 zusätzliche Sitzplätze pro Railjet

„Die neuen Railjet-Garnituren bringen eine spürbare Entlastung auf den stark nachgefragten Pendlerrelationen auf der Westachse, da zusätzlich 80 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die deutlichen Fahrgastzuwächse zeigen zwar, dass wir im öffentlichen Verkehr in Niederösterreich sehr gut aufgestellt sind, bringen aber auch Kapazitätsengpässe mit sich“, sagte der für den öffentlichen Verkehr zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP).

Tagsüber zwei Railjets pro Stunde

„Tagsüber sind ab 11. Dezember zweimal pro Stunde unsere Railjets zwischen Wien und Salzburg unterwegs“, so Valerie Hackl, Vorstandsmitglied des ÖBB-Personenverkehrs. Jeweils ein Railjet pro Stunde hält zusätzlich zu den Landeshauptstädten und dem Flughafen Wien auch in Tullnerfeld, Amstetten, St. Valentin, Wels, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck.

„Damit ergibt sich eine etwas längere Fahrzeit gegenüber den bereits heute und auch weiterhin verkehrenden Railjets. In Wien-Hauptbahnhof fährt zwischen 5.00 und 21.00 Uhr der schnelle Railjet zur Minute 30 und der etwas langsamere zur Minute 55 ab, in Salzburg startet zwischen 5.00 und 22.00 Uhr der schnelle Railjet zur Minute 08 (ausgenommen um 6.05 Uhr) und der etwas langsamere zur Minute 12. Die letzten beiden Railjets zur Minute 12 enden in Linz“, informieren die ÖBB über das neue Angebot.

