FH St. Pölten: Von 60 zu 2.650 Studierenden

Vor 20 Jahren wurde die Fachhochschule St. Pölten mit 60 Studierenden und einem Studiengang gegründet. Heute gibt es 2.650 Studierende in 17 Studiengängen. Die FH zählt zu den forschungsstärksten Einrichtungen Österreichs.

1993 wurde der „Verein zur Errichtung einer Fachhochschule in St. Pölten“ gegründet. Drei Jahre später, 1996, wurde die Fachhochschule St. Pölten mit dem ersten Studiengang „Telekommunikation und Medien“ mit dem Standort in der Herzogenburger Straße gegründet. 2007 wurde der heutige FH-Campus eröffnet. Die FH entwickelte sich rasant. Bei einem Festakt am Donnerstagabend wurde mit zahlreichen Ehrengästen Bilanz gezogen. Zudem wurden Zukunftspläne präsentiert.

Josef Vorlaufer

Absolventen sind am Arbeitsmarkt begehrt

In der Hochschullandschaft hat sich die FH St. Pölten in erster Linie mit Innovationen etabliert, so der einhellige Tenor beim Jubiläums-Festakt. Immer wieder wurden in den vergangenen 20 Jahren innovative Studienrichtungen und Lehrgänge gegründet, etwa in den Bereichen „Medien und Wirtschaft“ oder „Bahntechnologie und Mobilität“. Bereits 5.345 Absolventinnen und Absolventen weist die Fachhochschule in der Landeshauptstadt mittlerweile vor. Die meisten von ihnen sind am Arbeitsmarkt sehr begehrt und finden rasch einen Job, sagt der Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler (SPÖ).

Katarina Balgavy

Für den Bürgermeister liegt der Erfolg der Bildungseinrichtung in der Autonomie. „Es geht um Kreativität und Innovation. St. Pölten ist zur Universitätsstadt geworden und das ist notwendig für eine Stadtentwicklung.“ Zudem zeigte sich Stadler in seiner Festansprache davon überzeugt, dass es für eine Stadt notwendig ist, innovative Bildungseinrichtungen zu haben und auf Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer zu setzen.

„Ein Pflänzchen ist zu einem Baum geworden, zu einer festen Säule in der Fachhochschul-Landschaft“, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Innovationskraft der FH St. Pölten sei auch entscheidend für die Zukunft. „Wer heute in Forschung und Entwicklung investiert, der hat letztendlich die Innovationskraft für das Morgen in der Hand.“ Laut Mikl-Leitner wird das Land Niederösterreich insgesamt in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro in den Bereich „Forschung und Entwicklung“ investieren.

Wachstum als klares Ziel für die Zukunft

Für die nächsten Jahre hat die FH St. Pölten klare Ziele definiert, sagte Gernot Kohl, der Geschäftsführer der Fachhochschule. Die Zahl der Studierenden soll weiter gesteigert werden. Laut Kohl ist in den nächsten Jahren damit zu rechnen, dass die 3.000-Marke an Studierenden überschritten wird. Um den durch steigende Studierendenzahlen erhöhten Raumbedarf abzudecken, wurde Ende Februar im St. Pöltner Gemeinderat die Errichtung eines FH-Zubaus beschlossen. Dieser soll bis zum Wintersemester 2019 fertiggestellt werden.

Darüber hinaus soll eine Privatuniversität in St. Pölten gegründet werden, so Kohl. Gemeinsam mit dem ÖAGG (Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik) wird derzeit daran gearbeitet. In einem ersten Schritt sollen die Studiengänge Psychotherapie und Multimediale Kunsttherapie angeboten werden.

Aktuelle Daten und Fakten der FH St. Pölten:

6 Departments: Medien & Wirtschaft, Medien & Digitale Technologien, Informatik & Security, Bahntechnologie & Mobilität, Gesundheit´, Soziales

2.650 Studierende, 51% weiblich, 49% männlich

922 MitarbeiterInnen, 280 hauptberuflich, 642 nebenberuflich

5.345 Alumni seit 1996

35.000 Medien in der Bibliothek

126 Partnerhochschulen in 31 Ländern auf vier Kontinenten

Etwa 16,4 Mio. Euro Forschungsumsatz gesamt

Links: