FPÖ-Sicherheitssprecher Führerschein entzogen

Erich Königsberger, FPÖ-Landtagsabgeordneter und Sicherheitssprecher, wurde am Donnerstag der Führerschein entzogen. Wie die Tageszeitung „heute“ berichtet, war er stark alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs gewesen.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Erich Königsberger musste am Donnerstag seinen Führerschein abgeben. Gottfried Waldhäusl, Obmann des FPÖ-Landtagsklubs, bestätigte auf APA-Anfrage einen „heute“-Bericht, dass sein Stellvertreter alkoholisiert unterwegs gewesen war. Er sprach von einem „Fehler“.

„Auch Politiker und Polizisten sind nur Menschen“, fügte Waldhäusl hinzu. Der 60-jährige Erich Königsberger ist im Zivilberuf Polizeibeamter. Dem Landtag gehört er seit 2008 an, er ist Sicherheitssprecher seiner Partei. Die FPÖ hatte am Donnerstag in der Wachau eine Klubobleutekonferenz abgehalten. Laut „heute“ setzte sich Königsberger danach ans Steuer, geriet auf einen Radweg und wurde von Polizei-Kollegen gestoppt.

