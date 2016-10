Zwei tödliche Motorradunfälle in NÖ

Am Samstag ist es zu zwei tödlichen Motorradunfällen gekommen. In Frankenfels (Bezirk St. Pölten) geriet ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und bei Thunau (Bezirk Horn) kam es zu einem Frontalzusammenstoß.

Ein 65-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Zwettl war Samstagmittag auf der Landesstraße 57 von Thunau kommend in Fahrtrichtung Tautendorf (Bezirk Horn) unterwegs, als er mit einem Kastenwagen mit Anhänger kollidierte. Der ungarische Lenker konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden.

zurück von weiter

Der Motorradfahrer wurde in der Folge auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen starb der 65-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Lenker des Kastenwagens und sein Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Waldviertelklinikum Horn eingeliefert.

Von Traktor überrollt

Ebenfalls tödlich war ein Unfall im Bezirk St. Pölten. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers rutschte ein 51-jähriger Ungar mit seinem Bike auf der Bundesstraße 39 im Gemeindegebiet von Frankenfels (Bezirk St. Pölten) in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

zurück von weiter

Dabei geriet er unter den Traktor eines 57-jährigen Landwirts aus dem Bezirk Scheibbs. Der Motorradfahrer wurde anschließend überrollt und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der 57-jährige Landwirt wurde leicht verletzt.

Link: