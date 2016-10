Startschuss für Ausbau der A1 bei Pöchlarn

Auf der Westautobahn (A1) startet am Montag der dreispurige Ausbau zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn (beide Bezirk Melk). Die ASFINAG investiert 33 Millionen Euro in das Teilstück. 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Nachdem im August der Spatenstich für den dreispurigen Ausbau der Westautobahn bei Pöchlarn erfolgte, sind laut ASFINAG jetzt alle notwendigen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Am Montag beginnen nun die Hauptarbeiten an der Engstelle. In einem ersten Schritt wird bis einschließlich Mittwoch die Baustelle eingerichtet. Die dafür notwendigen Arbeiten sollen vorwiegend in der Nacht durchgeführt werden, heißt es bei der ASFINAG.

Zwei Spuren pro Fahrtrichtung geöffnet

Dazu werden bis Mittwoch immer wieder Spuren gesperrt, um die Leiteinrichtungen aufzustellen und Bodenmarkierungen anzubringen. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden zwei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen zum Mittelstreifen hin verlegt und auch enger sein, heißt es. Wie im Normalbetrieb werden laut ASFINAG auch während der Bauzeit jeweils zwei Fahrspuren offen sein. Im Teilbereich gilt jedoch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Kilometern pro Stunde.

Darüber hinaus sollen bis auf wenige kurzfristige Sperren die Zufahrten zur Anschlussstelle Pöchlarn geöffnet bleiben. Acht Brücken werden zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn für den dreispurigen Ausbau verbreitert. Die Ausbau- und Sanierungsarbeiten sollen bis Mitte 2018 andauern, so die ASFINAG.

