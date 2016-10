Blätterwirbel: St. Pölten wird zur Lesestadt

Das Literaturfestival Blätterwirbel in St. Pölten geht in seine 11. Saison. Den Auftakt macht eine Lesung im Landestheater. Weitere Stationen sind unter anderem das Stadtmuseum und das Cinema Paradiso.

Begonnen wird in der Landeshauptstadt am Donnerstag um 19 Uhr im Landestheater mit einem Eröffnungsvortrag von Clarissa Stadler unter dem Titel „Ich bin gestorben dem Weltgetümmel – Von der Wichtigkeit, der Welt gelegentlich abhanden zu kommen“. Im Anschluss daran moderiert Sigrid Löffler ein Autorenporträt von Najem Wali, der gemeinsam mit Ensemblemitgliedern aus seinen Büchern lesen wird.

Das zweite Autorenporträt widmet sich am Dienstag, 25. Oktober, Eva Menasse. Weitere Programmpunkte im Landestheater sind eine Lesung von Valerie Fritsch am Donnerstag, 27. Oktober, und ein Fest des Verlags der Provinz mit Attila Boa, Fabian Burstein, Karola Niederhuber und Peter Sommerfeld am Freitag, den 28. Oktober.

Hochkarätige Veranstaltungen im Stadtmuseum

Auch im Stadtmuseum findet wieder eine Reihe hochkarätiger Veranstaltungen statt. Am Dienstag, den 18. Oktober, spricht Hubert Wachter mit Tarek Leitner. Am Sonntag, den 23. Oktober, stellt der Historiker Wolfram Setz sein Buch über Emil Mario Vacano vor, und am Sonntag, den 30. Oktober, dreht sich unter dem Motto „Ottos Mops“ alles um Ernst Jandl. Dazu kommen die Niederösterreichische Landesbuchausstellung, ein Bilderbuchkino unter dem Motto „Wir schmökern im Bilderbuch“ sowie Lesungen von Robert Klement (Donnerstag, den 20. Oktober) und Andreas Gruber (Dienstag, den 25. Oktober).

Bücherbus als Fundgrube am Rathausplatz

Weitere Programmpunkte sind das Theatersolo „Bachmann | Jelinek: Es gibt mich nur im Spiegelbild“ von Maxi Blaha am Freitag, den 7. Oktober, in der Musikschule der Landeshauptstadt, die Präsentation des Heftes „etcetera“ Nr. 65 der Literarischen Gesellschaft St. Pölten am Mittwoch, den 12. Oktober, im Cinema Paradiso, ein Bücherbus am Rathausplatz als Fundgrube für Buchliebhaber (ab Donnerstag, 13. Oktober) und eine Lesung von Barbi Marković aus ihrem Stadtroman „Superheldinnen“ am Donnerstag, den 13. Oktober, im Vinzenz Pauli sowie am Freitag, den 14. Oktober.

Blätterwirbel/ privat

Kaffeehausnotizen im Rendl Keller

Literarische Kaffeehausnotizen von Alfred Polgar, Peter Altenberg, Friedrich Torberg, Anton Kuh und Karl Kraus gibt es beispielsweise am Sonntag, den 16. Oktober, im Rendl Keller. Anhand seines Buches „Erfahrungen eines Afrikaners in Österreich“ schildert Emeka Emeakaroha außerdem am Montag, den 17. Oktober, im Cinema Paradiso die kulturellen Unterschiede zwischen Österreich und Nigeria.

Die Literarische Gesellschaft lädt anlässlich des Tagebuchtages am Mittwoch, den 19. Oktober, Brigitte Pokornik und Romana Maria Jäger in die Buchhandlung Schubert. Am Donnerstag, den 20. Oktober, ist der St. Pöltner Autor Manfred Wieninger mit einer Lesung im Vinzenz Pauli zu Gast. Ergänzt wird das Lesefest übrigens u. a. durch Literaturverfilmungen für Kinder anlässlich der 85. Geburtstage von Janosch und Christine Nöstlinger im Cinema Paradiso. Das Festival findet insgesamt vom 6. bis zum 30. Oktober statt.

