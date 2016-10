Ötschergräben bei „9 Plätze - 9 Schätze“

Nach einem spannenden Voting steht nun fest, dass die Ötschergräben Niederösterreich bei der großen ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze" vertreten werden. Der schönste Platz Österreichs wird am 26. Oktober gewählt.

Mit den Ötschergräben, dem Mohndorf Armschlag und dem Museumsdorf Niedersulz standen drei Plätze zur Auswahl, für die bis 4. Oktober abgestimmt werden konnte. In einer spannenden Entscheidung konnten alle drei Orte zahlreiche Anruferinnern und Anrufer für sich gewinnen. Letztlich gaben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die meisten Stimmen für die Ötschergräben im Mostviertel ab.

„Die Bundesländer-Abende, die eindrucksvoll die Kraft, Kreativität und Kompetenz der ORF-Landesstudios bewiesen haben, sind rund um den Nationalfeiertag eine erfolgreiche Marke, die aus dem Programmangebot des ORF nicht mehr wegzudenken ist“, betonte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. „Niemand ist so nahe und unmittelbar an den Seherinnen und Sehern dran wie die Landesstudios“, so Wrabetz weiter.

Norbert Gollinger, der Landesdirektor des ORF Niederösterreich, sprach in Bezug auf die Ötschergräben von einem sehr attraktiven Kandidaten, den das Publikum für die Show „9 Plätze - 9 Schätze“ ausgesucht habe. „Die Ötschergräben gehören zu den spannendsten und schönsten Berglandschaften Niederösterreichs. Ich bin sicher, dass wir bei ‚9 Plätze - 9 Schätze‘ sehr gut abschneiden werden und appelliere schon jetzt an unser Publikum, am 26. Oktober die Ötschergräben zu unterstützen“, sagte Gollinger.

Der „Grand Canyon Österreichs“

Die Ötschergräben werden als „Grand Canyon Österreichs“ bezeichnet und bieten doch viel mehr als schroffe Felswände. Das klare Wasser bietet nicht nur Abkühlung für müde Wanderer, sondern auch für unzählige Tiere, die sich in den Ötschergräben wohl fühlen. Neben dem rauschenden Wasser und den Wasserfällen beeindruckt auch die außergewöhnlich vielfältige Pflanzenwelt - mehr dazu in „9 Plätze - 9 Schätze“: Ötschergräben

In der großen Bundesländer-Show am 26. Oktober 2016 um 20.15 Uhr in ORF 2 werden neben Armin Assinger und Barbara Karlich auch die Moderatorinnen und Moderatoren der „Bundesland-heute“-Sendungen die schönsten Plätze Österreichs präsentieren. Einer der neun Plätze wird per Voting zum schönsten Platz Österreichs gewählt. Niederösterreich wird in diesem Jahr von Margit Laufer und dem Schriftsteller Alfred Komarek vertreten.

Außergewöhnliche Menschen und einzigartige Orte

Auf „9 Plätze – 9 Schätze“ folgt auch heuer eine neue Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne“. Dabei werden ab 22.30 Uhr (ebenfalls in ORF 2) neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die Großes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind.

Am 30. Oktober werden dann alle 27 Orte, die von den Bundesländern ins Rennen geschickt wurden, ab 17.05 Uhr in ORF 2 in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze – So schön ist Österreich“ noch einmal gezeigt. Von Vorarlberg bis ins Burgenland werden die einzigartigen Plätze gezeigt, auch jene, die es nicht in die finale Auswahl schafften.

9 Plätze, 9 Schätze – Das Buch

Ebenfalls gibt es heuer wieder das Buch zur Show. Unter dem Titel „9 Plätze – 9 Schätze – so vielfältig ist Österreich" werden alle 27 Orte der neun Bundesländer präsentiert. Die schönsten Fotos und interessantesten Geschichten laden dazu ein, die Orte näher kennenzulernen. Dazu gibt es alle Informationen, wie man die teils verborgenen Schätze finden kann. Zusätzlich werden auch noch einmal die Sieger der jeweiligen Bundesländer aus dem vergangenen Jahr zusammengefasst. Das Buch erschien im Kral-Verlag und ist seit 26. September im ausgewählten Buchhandel erhältlich.

