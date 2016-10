Neu: Schnelle Eingreiftruppe im Katastrophenfall

Mit einem Festakt in der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten wird am Samstag das Jägerbataillon 12 dem Militärkommando Niederösterreich unterstellt. Damit verfügt man über eine schnelle Eingreiftruppe in Katastrophenfällen.

Bisher waren die Soldaten des Jägerbataillons Teil der 4. Panzerbrigade in Oberösterreich. Künftig kann das Militärkommando Niederösterreich die Soldaten des Jägerbataillons 12 in Amstetten in Katastrophenfällen wie zum Beispiel bei Hochwasser oder bei einem Schneechaos direkt in den Assistenzeinsatz geschickt werden. Der zweite große Aufgabenbereich dieser Einheit liegt in der Ausbildung von Berufs- und Milizsoldaten. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht darin eine Aufwertung des Militärkommandos.

Von der Neustrukturierung des Bundesheeres ist in Niederösterreich auch die 3. Panzergrenadierbrigade in Mautern (Bezirk Krems) betroffen. Sie wird zum „Kommando Schnelle Einsätze“. Die Soldaten spezialisieren sich auf Missionen im In- und Ausland. In dieses Kommando wird auch die ABC-Abwehr in Korneuburg eingegliedert. Bis zum Jahr 2020 investiert das Bundesheer österreichweit 1,2 Milliarden Euro in neue Ausrüstung und Fahrzeuge und etwa 500 Millionen Euro in die Infrastruktur.

