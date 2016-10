Arbeitsgruppe diskutiert tägliche Turnstunde

Im Burgenland gibt es ein Pilotprojekt für eine tägliche Turnstunde in der Schule. In Oberösterreich soll ab 2017/18 eine tägliche Bewegungseinheit auf freiwilliger Basis kommen. In Niederösterreich wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Die Zahl der übergewichtigen und tendenziell unsportlichen Kinder stieg in den letzten Jahren. Seit längerem fordern Experten mehr Bewegung für Schülerinnen und Schüler, etwa in Form einer täglichen Turnstunde.

Aufgrund des Bewegungsmangels vieler Kinder will man auch in Niederösterreich eine tägliche Turnstunde einführen, sagt Johann Heuras, Präsident des Landdesschulrates für Niederösterreich. Es gebe aber noch organisatorische Probleme.

Freiwillige tägliche Turnstunde ab 2017/18?

Für Volksschulen sei der vom Bund vorgeschriebene Stundenplan zu wenig flexibel, verpflichtende zusätzliche Turnstunden gingen auf Kosten eines anderen Gegenstandes. Man prüfe nun ein freiwilliges Angebot in Volks- und Mittelschulen, so Heuras. Es müsse auch geklärt werden, wer die Kosten für den zusätzlichen Turnunterricht tragen wird.

Im Landesschulrat hofft man, dass schon im nächsten Schuljahr auch eine tägliche Turnstunde auf freiwilliger Basis angeboten werden kann. Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) betont, dass das Land bereits neue bewegungsfördernde Schulhöfe und Spielplätze mit vier Millionen Euro fördert.

