Insassen verbrannt: Erste Hinweise

Nach dem Verkehrsunfall in Eckartsau (Bezirk Gänserndorf), bei dem am Montag zwei Pkw-Insassen verbrannt sind, gibt es erste Hinweise auf ihre Identität. Das Unfallfahrzeug soll ein slowakischer Leihwagen gewesen sein.

Der Autobesitzer des Leihwagens mit slowakischem Kennzeichen soll den Ermittlern erste Hinweise zur Identität des Lenkers gegeben haben, heißt es bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Identität des Beifahrers sei hingegen noch nicht geklärt. Bis endgültig feststeht, um wen es sich bei den beiden Toten handelt, werde es aber vermutlich noch bis zum Ende der Woche dauern, so die Auskunft der Polizei.

Privat

Am Dienstag soll der Unfallort in Witzelsdorf (Bezirk Gänserndorf) noch einmal untersucht werden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus. Möglicherweise war Sekundenschlaf die Ursache. Das Auto mit slowakischem Kennzeichen kam Montagfrüh von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen verbrannten im Fahrzeug - mehr dazu in Zwei Personen bei Autounfall verbrannt (noe.ORF.at; 10.10.16).