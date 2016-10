Neues Image für südliches Waldviertel

Das Schloss Pöggstall (Bezirk Melk) ist im kommenden Jahr Schauplatz der Landesausstellung „Alles was Recht ist“. Ein Investitionspaket in der Höhe von neun Millionen Euro soll dem südlichen Waldviertel ein neues Image verleihen.

Von 1. April bis November 2017 wird das Schloss Pöggstall das Zentrum einer Landesausstellung sein, die Partner in insgesamt 23 Gemeinden des südlichen Waldviertels mittragen. Die Landesausstellung soll Einblicke in die Geschichte der Rechtssprechung geben. Um die touristischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu nützen, wurde vor allem in die Renovierung des Schlosses investiert. Fassaden, Türen, Fenster und das Dach wurden saniert und zwei Aufzüge in die mittelalterlichen Mauern eingebaut. Zudem wird der Platz vor dem Schloss neu gestaltet und neue Parkplätze werden errichtet.

ORF

Die Zahl von bisher jährlich 12.000 Besucherinnen und Besuchern im Schloss soll im kommenden Jahr deutlich erhöht werden. Zu sehen sein wird unter anderem die Sammlung zur Rechtsgeschichte des Landes Niederösterreich. Nach der Landesausstellung soll das Schloss eine neue Rolle als „Eingangstor zum Waldviertel“ einnehmen.

Südliches Waldviertel soll langfristig profitieren

„Das Projekt leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Hebung des regionalen Images und der Identität der Region des südlichen Waldviertels“, erklärte Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Von der Landesausstellung erwarte man sich daher eine Steigerung der touristischen Attraktivität von Pöggstall und den umliegenden Gemeinden.

Links: