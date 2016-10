Erdgasspeicher bereit für harten Winter

Niederösterreich ist bereit für den Winter. Die Erdgasspeicher sind gut gefüllt und auch die politische Lage rund um die Lieferung von Gas aus dem Osten ist stabil. Die acht Milliarden Kubikmeter Speicher sind zu 90 Prozent voll.

Im Weinviertel, in Schönkirchen und in Weikendorf (beides Bezirk Gänserndorf) im Marchfeld betreibt die OMV zwei große Speicher, einen weiteren in Oberösterreich. Die Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft (RAG), die mehrheitlich der EVN gehört, betreibt sieben Gasspeicher in Oberösterreich und Salzburg. Um dieses Gas im Bedarfsfall sofort zu den Verbrauchern in Niederösterreich bringen zu können, hat die EVN in den vergangenen Jahren eine neue Leitung dorthin gebaut.

Mit den mehr als acht Milliarden Kubikmetern Speicherkapazität, die zu 90 Prozent ausgenützt wird, hat Österreich die höchsten Speicherkapazitäten pro Kopf in Europa. EVN-Sprecher Stefan Zach ist überzeugt, dass es auch mittelfristig keine Probleme in der Versorgung geben werde, dafür würden einerseits die vollen Speicher und andererseits die derzeit problemlose Anlieferung aus Russland sprechen, so Zach.

