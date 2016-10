Freiwilligenpreis „Henri“ vergeben

Erstmals ist Dienstagabend in Tulln vom Roten Kreuz und dem Club Niederösterreich der Freiwilligenpreis „Henri“ vergeben worden. Mit ihm werden besonders engagierte freiwillige Helfer in ganz Niederösterreich ausgezeichnet.

Tausende Niederösterreicher engagieren sich für ihre Mitmenschen, derzeit etwa auch in der Flüchtlingsbetreuung. Stellvertretend für sie wurde nun vom Roten Kreuz Niederösterreich und dem Club Niederösterreich erstmals dieser Freiwilligenpreis vergeben. Ein Preis, der nach dem Gründer des Roten Kreuzes, Henry Dunant, benannt wurde. Zehn besondere Initiativen wurden ausgezeichnet. So auch die Rettungsaktionen eines syrischen Rettungsschwimmers in Sankt Pölten.

Gleich zweimal zum Lebensretter geworden

Nur wenige Meter neben einer schwimmenden Plattform ging ein Badegast am Ratzersdorfer See unter. Ohne zu zögern eilte der 17-jährige syrische Rettungsschwimmer Abdul Fakhouri dem Mann zu Hilfe - mehr dazu in Zweiter Einsatz für syrischen Wasserretter (noe.ORF.at; 8.7.2016). Es gelang ihm, zum Grund des Sees abzutauchen und den dort liegenden Mann ans Ufer zu bringen. Gemeinsam mit einem Kollegen reanimierte er den Verunglückten bis zum Eintreffen des Notarztteams.

ORF

Der junge Mann, der aus Syrien geflüchtet war, wurde damit innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal zum Lebensretter. Für diesen Einsatz wurde der 20-Jährige Dienstagabend mit dem Freiwilligenpreis „Henri“ ausgezeichnet. „Freiwilligkeit ist in jeder Gesellschaft wichtig und ich kann dabei auch sehr gut die Sprache lernen“, erklärte der Preisträger danach.

25.000 Blutspenden organisiert

In Bad Vöslau (Bezirk Baden) gilt Heinrich Wahl bereits als Institution. Seit über 20 Jahren organisiert er mehrmals pro Jahr Blutspendeaktionen - rund 25.000 Blutspenden konnten dabei gesammelt und zahlreiche Leben gerettet werden. „Ich bin selbst Rettungssanitäter und sehe, wie viel Leid passieren kann, wenn man in der Blutlache liegt und auf die Hilfe von anderen angewiesen ist“, sagte Wahl. Damit in solchen Notfällen auch künftig keine Engpässe auftreten, animiert Wahl, etwa in den Schulen, immer wieder junge Menschen dazu selbst Blut zu spenden.

Nachwuchs ermutigen und fördern

Ebenfalls mit dem „Henri" ausgezeichnet wurde Herta Zeinzinger aus Ottenschlag (Bezirk Zwettl). In ihrem Heimatbezirk kümmert sie sich um den Nachwuchs beim Roten Kreuz und hat mittlerweile zwei Jugendgruppen aufgebaut. „Damit wir schon der Jugend diesen menschlichen Gedanken und die Motivation zur Ersten Hilfe mitgeben“, erklärte Zeinzinger. Der Freiwilligenpreis „Henri“ wird künftig alle zwei Jahre vergeben.

RK NÖ / R. Kittel

„Als Freiwilliger wird man nicht geboren, Freiwilligkeit ist auch nicht vererbbar, und eine soziale Sicherheit für die Bevölkerung funktioniert nur, wenn viele anpacken“, sagte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuz Niederösterreich bei der Verleihung. „Ich denke hier speziell an Gemeinden, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, und vor allem auch an die Arbeitgeber, damit sie Ehrenamtlichkeit zulassen, fördern und unterstützen“, appellierte Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an die Verantwortungsträger, Freiwilligkeit zu ermöglichen.

