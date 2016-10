Waidhofen an der Ybbs wählt am 29. Jänner

In Waidhofen an der Ybbs wird am 29. Jänner 2017 ein neuer Gemeinderat gewählt, wie die Statutarstadt am Mittwoch bekanntgab. Bürgermeister Krammer (ÖVP) nannte einen kurzen Wahlkampf als Grund für den frühen Termin.

Mit diesem frühen Termin soll der „Dauerwahlkampf“ abgekürzt werden, hieß es in der Aussendung unter Hinweis auf die Bundespräsidentenwahl. Man wolle den Menschen diesbezüglich nicht noch ein weiteres Quartal zumuten. „Drei Wochen Wahlkampf sind meines Erachtens definitiv besser als drei Monate Wahlkampf - ich hoffe sehr, dass auch die anderen Fraktionsobleute sich dieser Meinung anschließen“, erklärte Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP).

ÖVP verlor 2012 die absolute Mehrheit

Die Statutarstadt im Mostviertel ist turnusmäßig nicht den landesweiten Gemeinderatswahlen angeschlossen. Das letzte Votum fand am 25. März 2012 statt und hatte der ÖVP den Verlust der absoluten Mehrheit beschert, sie kam auf 47,4 Prozent. Die SPÖ rutschte von 30 auf 23,4 Prozent ab, die „Unabhängige Wahlgemeinschaft“ (UWG) steigerte sich von 10,7 auf 15,5 Prozent. Die Grüne Alternative (GAL) erreichte 4,2, die FPÖ 3,9 Prozent. Die Liste „Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte“ (FUFU) schaffte beim ersten Antreten mit 5,7 Prozent den Einzug ins Rathaus.

Die 40 Mandate teilten sich nach dem Urnengang wie folgt auf: ÖVP 20, SPÖ 10, UWG 6, FUFU 2, Grüne 1, FPÖ 1. 10.718 Stimmberechtigte waren zur Wahl aufgerufen, die Beteiligung betrug 73,2 Prozent.