Groß Gerungs ist Österreichs „Ort des Respekts“

Der Bundessieger des Wettbewerbs „Österreich sucht Orte des Respekts“ kommt aus dem Waldviertel. Das Flüchtlingsprojekt „Willkommen Mensch! in Groß Gerungs - Langschlag“ zeige, „wie Integration gelingen kann.“

Im Rahmen der Kampagne waren Initiativen gesucht, „die eine nachhaltig positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben“. An „Willkommen Mensch!“ in den Nachbargemeinden im Bezirk Zwettl seien etwa 100 Menschen „vorbildlich“ beteiligt und würden an der gelungenen Integration der angekommenen Flüchtlinge arbeiten, begründete Respekt.net die Auszeichnung. 800 Projekte waren bei dem Wettbewerb eingereicht worden.

APA/Günther Langegger

„Willkommen Mensch“ betreut 50 Flüchtlinge

„Was zuerst ein Gedanke, dann ein Bedürfnis und zu Beginn ein Projekt war, ist heute eine voll ausgebaute Organisation mit klaren Arbeitskreisen und Aufgabenbereichen,“ beschrieb Obmann Gerhard Fallent die Entwicklung der Waldviertler Initiative. Etwa 50 Flüchtlinge, die in organisierten und privaten Unterkünften leben, würden betreut und in den Alltag von Groß Gerungs und Langschlag miteinbezogen.

Für die „Orte des Respekts“-Landessieger gab es einer Aussendung zufolge je 2.000 Euro. Der Bundessieger erhielt zusätzlich 10.000 Euro.

