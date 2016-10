„Graf von Luxemburg“ in der Bühne Baden

Mit der Premiere von „Der Graf von Luxemburg“ startet die Bühne Baden am Samstag in die Wintersaison 2016/2017. Klingende Melodien und amouröse Verwicklungen entführen die Besucher in das Paris der Jahrhundertwende.

Geld und Vergnügen spielen im Operettenklassiker „Der Graf von Luxemburg“ von Franz Lehár ein große Rolle. In drei Akten geht der verarmte Adelige René mit der Sängerin Angèle Adiere eine Scheinehe ein, ohne dass sich die beiden kennenlernen. Er erhält dafür Geld und Sie einen Adelstitel. Die amourösen Verwicklungen enden, wie sollte es anders sein, in einer Liebesgeschichte.

Mit Musikstücken wie „Bist du’s, lachendes Glück, das jetzt vorüberschwebt?“, „Mädel klein, Mädel fein“ oder „Sie geht links, er geht rechts“, ließ Franz Lehár das Goldene Zeitalter der Wiener Operette wieder aufleben. Die musikalische Leitung hat Oliver Ostermann, der bereits seit 2002 Kapellmeister an der Bühne Baden ist. Inszeniert wird „Der Graf von Luxemburg“ von Wolfgang Gratschmaier. In den Hauptrollen sind Monika Rebholz und Mehrzad Montazeri zu sehen.

„Peter Pan“ - ein Musical für die ganze Familie

Mit „Peter Pan“ feiert am 19. November ein Musical für die ganze Familie Premiere an der Bühne Baden. Sowohl das junge als auch das erwachsene Publikum erlebt die Abenteuer von Peter Pan, Wendy, dem bösen Kapitän Hook und dem gefräßigen Krokodil in einer neuen Fassung von Gernot Kranner. Dieser inszeniert die mehr als einhundert Jahre alte Geschichte des fliegenden Jungen, der sich weigert, erwachsen zu werden von James M. Barrie. Der Komponist und Arrangeur Pavel Singer schrieb die Musik für das Familienmusical.

Monika Steiner insziniert „Der Carneval in Rom“

Auch im Dezember (Premiere: 17. Dezember) ist eine weitere Liebesgeschichte in Baden zu sehen. Die zweite Operette von Johann Strauß „Der Carneval in Rom“ ist eine musikalische Reise zum turbulenten und ausgelassenen Treiben während des römischen Carnevals. Und mit „Madame Pompadour“ zeigt die Bühne Baden auch im Jänner 2017 eine weitere Operette. Premiere des schwungvollen Stückes, mit witzig-anzüglichen Dialogen und Gesangstexten, ist am 21. Jänner 2017. Die Verwechslungskomödie „Victor/Victoria“ in unterschiedlichen Geschlechterrollen unterhält mit Situationskomik, Tanz und Travestie ab 18. Februar.

Konzerthighlights in der Bühne Baden

Am 8. Dezember stimmen festliche Chorstücke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Franz Schubert und viele mehr auf die Vorweihnachtszeit ein. Das Orchester der Bühne Baden spielt unter der Leitung von Michael Zehetner, mit Simona Eisinger und Franz Gürtelschmied. Das Neujahrskonzert am 1. Jänner mit Frans Fiselier und dem Orchester der Bühne Baden wird von Franz Josef Breznik dirigiert. Ein Cross Over Konzert gibt es 21. und 22. April 2017. Das Orchester der Bühne Baden präsentiert die populärsten Hits der österreichischen Popszene, u. a. von Falco, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und vielen mehr.

