Transporter mit 120 Hunden und Katzen gestoppt

In Bruck/Leitha sind am Wochenende zwei Kleintransporter mit 120 Hunden und Katzen angehalten worden. Für die Tiere im Alter von wenigen Wochen bis zu einem Jahr waren keine oder verfälschte EU-Tierpässe vorhanden.

Die Lenker der bulgarischen Transporter hatten der Landespolizeidirektion zufolge angegeben, dass die Tiere aus Bulgarien im Internet zum Verkauf angeboten worden wären und alle bereits verkauft seien. In Absprache mit einer Tierärztin wurde die Weiterfahrt gestattet.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Einige der Hunde und Katzen seien noch in Bruck an der Leitha an Käufer übergeben worden. Es erfolgten Anzeigen nach dem Tiertransport- und dem Tierschutzgesetz gegen die beiden Lenker und die für die Transporte verantwortliche bulgarische Organisation, so die Polizei.