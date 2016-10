Pollmann produziert ab 2017 auch in Mexiko

Der Automobilzulieferer Pollmann International mit Sitz in Karlstein (Bezirk Waidhofen an der Thaya) errichtet einen neuen Produktionsstandort in Mexiko. Das Startinvestment wurde mit elf Mio. US-Dollar (10,01 Mio. Euro) beziffert.

Ab Herbst 2017 werde in San Miguel de Allende im Bundesstaat Guanajuato ein Produktions- und Bürogebäude mit 4.500 Quadratmetern Gesamtfläche zur Verfügung stehen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Ziel ist Ausbau von Marktanteilen in Nordamerika

Pollmann setze seinen soliden Wachstumskurs fort und errichte nach Tschechien, USA und China nun in Mexiko eine weitere Produktion, berichtete das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Karlstein in einer Aussendung. „Spatenstich ist Anfang 2017. Damit können wir die ersten Bauteile bereits im Jänner 2018 ausliefern“, erklärte Herbert Auer, Geschäftsführer von Pollmann International. Mit dem neuen Standort rund vier Autostunden nordwestlich von Mexico City will das Unternehmen seine Marktanteile in Nordamerika weiter ausbauen.

Pollmann International

Die zukünftig zwei Standorte im Raum des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) sollen laut Aussendung in Produktion und Logistik aufeinander abgestimmt werden. Während sich das Werk in den USA in der Nähe von Chicago auf hochautomatisierte Bauteile in den Bereichen Door, Engine, Powertrain und e-Mobility spezialisiere, liege der Fokus in Mexiko auf manuellen Prozessen für große Schiebedachmechaniken und Türschlösser.

Angekauft wurde ein 15.000 Quadratmeter großes Grundstück. In den ersten fünf Jahren ist nach Unternehmensangaben ein Umsatz von rund 20 Mio. US-Dollar (18,19 Mio. Euro) geplant, der mit etwa 200 Mitarbeitern erwirtschaftet werden soll.

„Das Unternehmen wurde bereits gegründet, die Planung des Gebäudes ist fertig, und vom Schiebedach-Hersteller Inalfa ist bereits ein Großauftrag für zwei amerikanische Autohersteller an Bord“, teilte Auer mit. Pollmann International beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter an vier Standorten und erzielte nach eigenen Angaben 2015 einen Umsatz von mehr als 140 Mio. Euro.

