Zwei Ställe eines Bauernhofes in Flammen

Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Kirchschlag (Bezirk Zwettl) ist es in der Nacht zu einem Großbrand gekommen. Zwei Ställe gerieten in Brand. Einige Tiere verendeten, Menschen waren aber nicht zu Schaden gekommen.

Knapp nach Mitternacht wurden die mehr als 100 Feuerwehrleute zu dem Bauernhofbrand gerufen. Einer der beiden Ställe stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das zweite Stallgebäude nicht mehr verhindern. Das Ehepaar mit den fünf Kinder hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht.

Die Löscharbeiten konzentrierten sich daher auf das Wohngebäude des Gehöftes und die Rettung der Großtiere, sagte der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, Franz Resperger: „Behindert wurden die Löscharbeiten in der Anfangsphase durch akuten Wassermangel, der schließlich durch sechs mit Wasser befüllte Güllefässern aus der Nachbarschaft behoben werden konnte.“

Geflügel verendete in den Flammen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Wohnhaus, die 40 Rinder, zwei Pferde und einen Hund vor den Flammen retten. Für 15 Enten, 20 Hühner und 30 Wachteln kam hingegen jede Hilfe zu spät, sie verendeten in den Flammen.

Die Nachlöscharbeiten werden vermutlich bis zum Vormittag andauern. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr dürfte das Feuer in einem von zwei Ställen ausgebrochen sein, warum ist noch unklar. Brandermittler der Polizei haben noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen.