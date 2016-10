Thermen starten in Hochsaison

Wenn es draußen kalt und nass ist, haben Thermen Hochsaison. Auch in Niederösterreich setzt sich dieser Trend durch. Bis auf wenige Restzimmer sind die Thermen des Landes in den kommenden Tagen komplett ausgebucht.

Über die Fenster- und Feiertage findet man in Niederösterreichs Thermen kaum noch freie Zimmer. Der Geschäftsführer der Therme Laa, Florian Perteneder, spricht von einer Auslastung von mehr als 80 Prozent. Schon im Oktober sei die Frequenz um rund 30 Prozent gestiegen, so Perteneder.

Das Hotel des Sole-Felsen-Bades in Gmünd ist über das lange Wochenende bereits ausgebucht, ebenso für das darauffolgende Wochenende. Erwartet werden hauptsächlich Familien. In der Linsberg Asia-Therme in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) sind hingegen keine Kinder erlaubt. Gegenüber noe.ORF.at heißt es, dass die Auslastung dennoch hoch sei. Und auch im Loisium in Langenlois (Bezirk Krems) gibt es nächste Woche kaum noch freie Zimmer.

