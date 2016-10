„Bienenfresser“ feiert 30 Jahre

Seit 30 Jahren wird in Göttlesbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) ein ganz besonderer Wein erzeugt. Es handelt sich um einen Zweigelt, den sogenannten „Bienenfresser“. Mit ihm begann auch der Aufstieg der Weinregion Carnuntum.

Der „Bienenfresser“ ist ein kleiner Zugvogel, der normalerweise in Afrika überwintert, der sich aber auch - dank des speziellen Klimas - in Göttlesbrunn wohl fühlt. Die Voraussetzungen dafür sind eine intakte Natur, ein gutes Klima und reine, lösshaltige Böden. Und genau diese Voraussetzungen sind auch die Grundlage für den Erfolg der Familie Pitnauer, einer Winzerfamilie aus Göttlesbrunn, die den Namen des Vogels als Namensgeber für ihren erfolgreichsten Wein ausgewählt hat.

Kultwein in der Region Carnuntum

Der Familienbetrieb besteht bereits seit 1852 in Göttlesbrunn. Im Unternehmen hat man immer versucht einen neuen, zeitgemäßen Weg in der Weinproduktion zu gehen. "Ich habe schon im Jahr 1979, im Jahr meiner Meisterprüfung begonnen, auf Qualität zu setzen und das war doch viele Jahre vor dem Weinskandal und dementsprechend haben wir dann auch einen Vorsprung gehabt. Sechs bis sieben Jahre ist doch eine lange Zeit in der Weinbaugeschichte und der Erfolg hat sich bald eingestellt. Ich war auch sehr ehrgeizig, noch jünger wie heute, aber es sind dann legendäre Weine entstanden und Kultwein ist nach wie vor der ‚Bienenfresser‘, den kennt man“, erzählt Weinbauer und Kellermeister Hans Pitnauer.

In seinem großen Erdkeller lagern hunderte Fässer des edlen Tropfens, natürlich gereift und nachhaltig gepflegt. So sollte dieser Zweigelt entstehen, das war für Pitnauer einen unabdingbare Voraussetzung, und damit erzielte er auch seine großen Erfolge. Goldmedaillen und zahlreiche Auszeichnungen waren immer wieder der Lohn für die Mühe. Seit 30 Jahren warten Kenner Jahr für Jahr auf den „Bienenfresser“, die heurige Lese verspricht einen hervorragenden Jahrgang, wenngleich der Frost im April zu einer geringeren Ernte geführt hat.

Qualität unter Fachleuten unbestritten

An der Qualität besteht aber für Fachleute kein Zweifel. „Der ‚Bienenfresser‘ ist eigentlich ein eher feiner, eleganter Wein, wobei er in guten Jahrgängen natürlich viel Kraft und Saft aufweist. Aber es ist ein Wein der feinen Linien, der aber trotzdem sehr gut altern kann – er ist ein Kultwein für die Region Carnuntum“, erklärte der Weinjournalist Viktor Siegl. Die Tradition des Weinanbaus und auch jene des „Bienenfressers“ wird übrigens fortgesetzt, der Sohn von Hans Pitnauer, Johannes, wird in die Fußstapfen seiner Vaters treten. Schon jetzt arbeitet er im Betrieb mit.

„Mir ist es ein unbedingtes Anliegen, diese Tradition, diese Entwicklung, die wir innerhalb kürzester Zeit in unserem Weingut gemacht haben, weiterzutragen und trotzdem aber etwas zu finden, wo ich selbst ein bisschen etwas ausprobieren kann. Es wird aber keineswegs das eine vernachlässigt und das andere in den Vordergrund gerückt - es ist beides wichtig“, versichert Johannes Pitnauer, der sich auf die neuen Herausforderungen in der Weinproduktion im elterlichen Betrieb freut. Denn für ihn ist klar, der „Bienenfresser“ ist und soll, als edler Tropfen, auch weiterhin einer der beliebtesten Weinsorten in der Region Carnuntum bleiben.

