Bauernhaus in Grubtal abgebrannt

In Grubtal bei Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) ist am Sonntagabend ein Bauernhof in Flammen gestanden. Das leerstehende Wohngebäude brannte dabei nieder. 150 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden im Einsatz.

„Der Feuerschein war bereits kilometerweit zu sehen“, sagte Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, gegenüber noe.ORF.at. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen sind, stand das leerstehende Bauernhaus in Flammen. Laut Feuerwehr wurden aufgrund der Wasserknappheit sofort weitere Tanklöschfahrzeuge aus den umliegenden Gemeinden angefordert.

Dadurch konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die Nebengebäude verhindern. Trotz der Löscharbeiten brannte das Wohngebäude jedoch bis auf die Grundmauern nieder, verletzt wurde dabei niemand.

150 Einsatzkräfte an Löscharbeiten beteiligt

Insgesamt waren elf Feuerwehren, etwa aus Wilhelmsburg, Ochsenburg, Obergrafendorf und Lilienfeld, mit 26 Fahrzeugen und 150 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Löscharbeiten sind in den frühen Morgenstunden noch im Gange, bestätigte Resperger. 15 Einsatzkräfte löschen derzeit noch einzelne Glutnester. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.