„Garten on Tour“: Natur kommt in die Städte

Städter haben meist keinen Garten. 2017 wird daher ein mobiler Garten in Form eines Hochbeetes auf Rädern unter dem Motto „Garten on Tour“ in vier Städte kommen, um der Bevölkerung Bepflanzung, Pflege und Ernte näherzubringen.

Veranstalter der nächstjährigen Initiative „Garten on Tour“ ist die Aktion „Natur im Garten“. In den vier Städten Wr. Neustadt, Korneuburg, Mödling und Schwechat soll der Garten direkt zu den Menschen gebracht werden.

„Dabei werden gemeinsam mit der Bevölkerung mobile Hochbeete angelegt, es wird gemeinsam gepflanzt, gepflegt und geerntet. Damit können wir auch im städtischen Raum naturnahes Garteln spür-, fühl- und erlebbar machen“, so Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Präsentation am Mittwoch in St. Pölten.

Im kommmenden Jahr sollen sich noch mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre entsprechende Wohlfühloase selbst schaffen können: „Auch Menschen im urbanen Bereich oder in Wohnungen sollen – egal ob sie eine Terrasse, einen Balkon oder nur eine Fensterbank zur Verfügung haben – die Chance haben, ihren eigenen Garten anzulegen und naturnah zu pflegen", so Mikl-Lietner. Dazu wird es ab dem Frühjahr ein umfangreiches Beratungsangebot mit entsprechenden Starterpaketen für Balkon- und Terrassengärten geben.

Der Wunsch nach naturnaher Gartengestaltung wird in der Bevölkerung immer größer. Mehr als 14.000 Gartenbesitzer pflegen mittlerweile ihren Erholungsraum ohne Pestizide, chemischen Dünger und Torf. Auch 210 der 573 niederösterreichischen Gemeinden verzichten mittlerweile bei der Grünraumpflege auf Pestizide. Bis zum Jahr 2020 sollen alle öffentlichen Parks und Grünflächen pestizidfrei bewirtschaftet werden, so Mikl-Leitner.

