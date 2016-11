Kontrolle: Jeder fünfte Lkw ohne Schneeketten

Die Polizei hat eine Schwerpunktkontrolle auf der Ostautobahn (A4) durchgeführt. Es wurden 245 Lkws mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht kontrolliert, 55 führten keine Schneeketten mit, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist.

Seit Dienstag gilt in ganz Österreich wieder die Winterreifenpflicht. Während Pkw-Lenker nur bei winterlichen Verhältnissen Winterreifen montieren müssen, müssen Autobusse und Lkws über 3,5 Tonnen, unabhängig, ob auf der Fahrbahn Schnee liegt oder nicht, zumindest auf den Antriebsrädern mit Winterreifen ausgestattet sein.

Nur sechs von 245 Lkws ohne Winterreifen

Die Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung zeigte am Mittwoch, dass die Winterreifenpflicht so gut wie eingehalten wird. Denn nur sechs von 245 kontrollierten Lkw-Lenkern hatten keine Winterreifen auf ihren Fahrzeugen montiert. Jeder Lkw ohne Winterreifen sei aber einer zu viel, heißt es von der Polizei, denn bei Schneefall könne schon ein einziger Lkw ohne Winterreifen die Autobahn blockieren und eine Sperre von mehreren Stunden hervorrufen. 61 der 245 von der Polizei kontrollierten Lenker wurden 0angezeigt, außerdem wurden Strafen in der Höhe von 15.000 Euro eingehoben.

