Neuer Theaterort für junges Publikum

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) startet am 10. November die Saison eines neuen Kinder- und Jugendtheaters in Niederösterreich. „THEO“, der Theaterort für junges Publikum, hat heuer 92 Vorführungen auf dem Spielplan.

Vor acht Jahren hat Schauspielerin und Regisseurin Birgit Oswald das „SommerKinderTheater Perchtoldsdorf“ gegründet. Ein Open Air Theater, das sich rasch zu einer festen Größe im kulturellen Angebot in Niederösterreich entwickelt hat.

Ganzjähriger Spielbetrieb in Perchtoldsdorf

Am 10. November startet „THEO“, der neue Theaterort für junges Publikum, in Perchtoldsdorf mit einem ganzjährigen Spielbetrieb. Zeitgenössisches Theater für Kinder und Jugendliche von vier bis 14 Jahren, aber auch Theater für die ganze Familie wird geboten. Im Erdgeschoß des Kulturzentrums Perchtoldsdorf wird das „THEO“ seine zukünftige Spielstätte mit einem Fassungsvermögen von 100 Sitzplätzen haben.

Theo

Laut der Gründerin und Leiterin von „THEO“, Birgit Oswald, zeichnen sich alle Stücke dadurch aus, dass sie den Spagat schaffen, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu interessieren, zu unterhalten und zu begeistern. „So konnten wir Jahr für Jahr steigende Zuschauerzahlen verzeichnen, in den letzten drei Jahren sogar mit einer 100-prozentigen Auslastung. Der stetig wachsende Erfolg und die Tatsache, dass es im südlichen Niederösterreich kein einziges professionelles Sprechtheater für junges Publikum gibt, zeigen, dass Perchtoldsdorf ein idealer Standort für eine Ausweitung des Angebots auf einen ganzjährigen Spielbetrieb ist“, sagt Oswald.

Turbulentes Stück zum Auftakt

Die erste Premiere von „THEO“ ist das turbulente Stück „Pinguine können keine Topfentorte backen“. In dem Stück geht es um tierisch-menschliche Schwächen. Der Autor Ulrich Hub hat dafür im Jahr 2000 den niederländisch-deutschen Kinder- und Jugend-Dramatikerpreis erhalten. Nach der Premiere am Donnerstag findet am Eröffnungswochenende, am 12. und 13. November, ein Fest mit Workshops für die ganze Familie statt. Bis Sommer stehen noch vier weitere Stücke auf dem Spielplan. Die Aufführungen gehen jeweils von Donnerstag bis Sonntag über die Bühne. 92 Vorführungen stehen insgesamt auf dem Programm.

Link: