Vetropack eröffnet neues Ausbildungszentrum

Der Verpackungsglashersteller Vetropack Austria hat zu seinem 30-Jahr-Jubiläum die Erneuerung einer Weißglaswanne am Standort Pöchlarn (Bezirk Melk) fertiggestellt und das Ausbildungszentrum der Vetropack-Gruppe eröffnet.

In dem Neubau „werden künftig Produktionsmitarbeitende aller Tochtergesellschaften ausgebildet“, sagte Johann Reiter, Geschäftsführer Vetropack Austria, in einer Aussendung. „Investitionen in die Modernisierung unserer Produktionsanlagen sind gerade im heutigen wirtschaftlichen Umfeld unumgänglich. Sie sichern langfristig den Erfolg und die Konkurrenzfähigkeit“, erklärte Claude Cornaz, Chef der Vetropack Holding AG. Die Investitionskosten gab das Unternehmen nicht bekannt.

Umsatz im Vorjahr gesteigert

Das Glaswerk in Pöchlarn gehört seit 30 Jahren zur Vetropack-Gruppe in der Schweiz, am Standort im Mostviertel sind 365 Personen beschäftigt. Die Weißglaswanne wurde in einer Bauzeit von drei Monaten erneuert, sie wird auf 1.580 Grad aufgeheizt, um Glas zu schmelzen. Zudem ist in Pöchlarn auch eine Grünglaswanne in Betrieb.

Vetropack Austria beschäftigt in den beiden Glaswerken in Pöchlarn und in Kremsmünster in Oberösterreich insgesamt 668 Mitarbeiter. 2015 hat das Unternehmen laut eigenen Angaben 1,574 Mrd. Stück Glasverpackungen verkauft und einen Nettoumsatz von 181 Mio. Euro erzielt, ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber 2014. Die Schweizer Vetropack-Gruppe ist mit Produktionswerken in Österreich, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Kroatien, der Ukraine und Italien vertreten.

