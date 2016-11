Stift Heiligenkreuz gründet deutsches Kloster neu

Mönche aus Heiligenkreuz werden das ehemalige Kloster Neuzelle in Brandenburg (Deutschland) neu besiedeln. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag bekanntgegeben, nachdem eine Neugründung des Klosters zuletzt geprüft wurde.

Im Stift Heiligenkreuz hatte man seit einiger Zeit überlegt, das ehemalige Kloster Neuzelle in Brandenburg (Deutschland) auf Einladung des Görlitzer Bischofs Wolfgang Ipolt neu zu besiedeln. In einer Kapitelsitzung am Donnerstag entschieden sich die Mönche nun für eine Neugründung des deutschen Klosters. Die Einladung Ipolts wurde damit angenommen, hieß es in einer Aussendung.

Stift Heiligenkreuz/ Hammerle

Die Wiederbesiedlung des ostdeutschen Klosters werde 199 Jahre nach der 1817 vollzogenen Säkularisation gewagt. Bischof Ipolt sprach laut Aussendung des Stiftes Heiligenkreuz von einem „Zeichen des Aufbruchs für unser Bistum Görlitz und die ganze Region“. Er freue sich, „dass Neuzelle nach 199 Jahren wieder Heimat für eine geistliche Gemeinschaft von Zisterziensern sein wird“.

Heim: „Zisterziensische Kultivierung sichtbar“

„Unter den vielen Nachfragen, ob Stift Heiligenkreuz nicht eine Neugründung an unterschiedlichsten Orten machen könnte, haben wir uns aus mehreren Gründen für Neuzelle entschieden“, teilte der Heiligenkreuzer Abt Maximilian Heim mit. Es sei „ein Ort, an dem die fast 750-jährige zisterziensische Architektur und Kultivierung des Landes noch heute sichtbar ist. Die Kernzelle dieser reichen Geschichte ist die Stiftskirche, in der trotz gesellschaftlicher und politischer Umbrüche das Gotteslob nie verstummte“.

Wenn nach einer 200-jährigen Unterbrechung eine Wiederbesiedlung in Angriff genommen werde, sei das ein Hoffnungszeichen für viele suchende Menschen an einem Ort, der als Grenzregion „Ost und West, Nord und Süd miteinander verbindet“, sagte Heim weiter. Hinsichtlich der Wiederbesiedlung brauche es „noch viele vorbereitende Gespräche und weitere Klärungen“. Ab heute würden jedoch die Vorbereitungen für den Neuanfang des klösterlichen Lebens in Neuzelle laufen.

Fridolin Freudenfett/Peter Kuley/Wikimedia Commons

Acht Mönche sollen übersiedeln

Dieser Weg soll mit der kirchenrechtlichen Errichtung eines Priorates 2018 abgeschlossen sein. Acht Mönche sollen das Klosterleben in Neuzelle aufnehmen. Vier Mitbrüder hatten in den vergangenen Monaten im Auftrag Heims die Neugründung geprüft.

Das Kloster Neuzelle (Nova Cella) ist eine in der Niederlausitz gelegene Abtei der Zisterzienser. Sie wurde im 13. Jahrhundert vom Haus Wettin gegründet und 1817 durch die Regierung Preußens säkularisiert. Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz im Wienerwald besteht seit 1133 ohne Unterbrechung. Derzeit 98 Mönche bedeuten einen Höchststand seit mehr als 300 Jahren.

Links: