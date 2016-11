Erster Schneefall führte zu Verkehrsunfällen

Der Wintereinbruch am Wochenende führte in weiten Landesteilen Niederösterreichs zu Verkehrsbehinderungen. Besonders im Wechselgebiet blieben zahlreiche Fahrzeuge auf der Schneefahrbahn hängen.

Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse sorgten Samstag Früh für Probleme auf den Straßen, besonders betroffen war der Süden Niederösterreichs. Zahlreiche Fahrzeuge blieben in Feistritz am Wechsel und in Warth hängen. Aber auch in Edlitz, Grimmenstein und Hochegg (alle Bezirk Neunkirchen) ereigneten sich Unfälle auf der Schneefahrbahn.

zurück von weiter

Aufgrund des dichten Schneetreibens konnten die Autolenker oft nur Schritttempo fahren. Außerdem waren einige Straßen durch umgestürzte Bäume, die den Schneemassen nicht standhielten, blockiert. Insgesamt waren 220 Feuerwehrleute bei 75 Einsätzen. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Totalsperre der A2 führte zu kilometerlangen Stau

Ein 22 Tonnen schwerer Lkw schlitterte am Samstagvormittag auf der Südautobahn (A2) zwischen Edlitz und Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) in den Straßengraben. Das Fahrzeug konnte erst im Laufe des Nachmittags von den Einsatzkräften geborgen werden, als der Schneefall nachgelassen hatte. Während der Bergung musste die A2 in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden.