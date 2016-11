Goldenes Komturkreuz für Rudolf Buchbinder

Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) überreichte am Samstag das Goldene Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich an Rudolf Buchbinder, den künstlerischen Leiter des Festivals Grafenegg.

"Die Professionalität und Internationalität von Grafenegg sind untrennbar mit dem Namen Rudolf Buchbinder verbunden“, sagte Pröll bei der Überreichung, die anlässlich eines Fundraising-Dinners im Auditorium Grafenegg (Bezirk Krems) vorgenommen wurde: „Grafenegg ist deine zweite Heimat geworden.“ Jemand, der so viel Freude an der Musik habe, der könne auch den Menschen sehr viel Freude bereiten, so der Landeshauptmann über Buchbinder, der am 1. Dezember seinen 70. Geburtstag feiern wird.

Hannes Friesenegger

„Aus einer Vision wurde Wirklichkeit“, sagte Pröll zum zehnjährigen Jubiläum des Grafenegg Festivals im heurigen Jahr. Grafenegg habe einen unglaublichen Schub in der kulturpolitischen Arbeit des Landes gebracht und werde „auch für die nächsten Generationen eine gute Plattform bieten.“

Buchbinder: „Zeit ist das Kostbarste, was wir haben“

Er sei „überwältigt“ aufgrund der hohen Auszeichnung, meinte Rudolf Buchbinder in seiner Rede. Diese Auszeichnung gehöre uns allen, so der Pianist, der sich u.a. beim Land Niederösterreich, bei den Sponsoren und Förderern und vor allem beim Publikum bedankte: „Ohne den enormen Publikumszuspruch wäre es nicht möglich, die bedeutendsten Orchester und Kolleginnen und Kollegen nach Grafenegg zu holen.“

Buchbinder sprach auch über das Phänomen Zeit im Alltagsleben und in der Musik: „Zeit ist das Kostbarste, was wir Menschen haben. Im Leben sind wir der Zeit unterworfen, in der Musik ist die Zeit relativ. Als Musiker ist es mir vergönnt, Zeit aktiv zu gestalten, sie zu verhandeln.“ In Grafenegg werde die Zeit von der Natur und der Musik bestimmt: „Wir alle begeben uns hier auf wunderbare Weise in eine erfundene Zeit. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns schon seit zehn Jahren Ihre knappe Zeit anvertrauen“, so der Pianist.

Hannes Friesenegger

Der Anlass des Fundraising-Dinners im Auditorium Grafenegg mit etwa 500 Gästen waren der 70. Geburtstag von Rudolf Buchbinder sowie das zehnjährige Bestehen des Grafenegg Festivals. Der Zweck des Dinners sei die Adaption der Reitschule als Podium für neue moderne Musikformate gewesen, hieß es in einer Aussendung des Grafenegg Festivals.

