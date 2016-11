Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 21

Bei einem Verkehrsunfall auf der Außenringautobahn (A21) bei Alland (Bezirk Baden) wurden am Sonntagnachmittag eine Frau getötet und ein Mann sowie deren zweijähriges Kind schwer verletzt.

Die Familie war am Sonntag gegen 15.00 Uhr auf der A21 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Das Fahrzeug fuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, an die Leitschiene, überschlug sich und prallte gegen eine Lärmschutzwand, so die Polizei. Das Fahrzeug wurde zwischen Leitschiene und Lärmschutzwand eingeklemmt.

Rudolf Eberhardt

Die Mutter starb noch am Unfallort

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und konnte erst nach einer Stunde schwerverletzt geborgen werden. Auch das zweijährige Kind wurde schwer verletzt.

Mit dem Rettungsubschrauber wurde der Mann in das Allgemeine Krankenhaus (AKH) nach Wien transportiert. Das Kind wurde ins Landesklinikum St. Pölten gebracht. Die A21 war in Fahrtrichtung Vösendorf für mehr als zwei Stunden gesperrt. Es kam zu einem fünf Kilometer langen Stau.