Übergangsklasse für jugendliche Flüchtlinge

Die Caritas hat in ihrem Bildungszentrum in St. Pölten eine Übergangsklasse für jugendliche Flüchtlinge gestartet. Diese Klasse soll den Flüchtlingen ab sofort den Einstieg in eine Lehre, mittlere oder höhere Schule erleichtern.

Im Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BIGS) in St. Pölten gibt es seit Montag eine Übergangsklasse für 20 junge Menschen mit Fluchthintergrund. Sieben Mädchen und 13 Burschen zwischen 15 und 19 Jahren sind damit in ein neues Schuljahr gestartet und höchst engagiert und begeistert zum ersten Unterrichtstag gekommen.

Aufnahmegespräche mit den Jugendlichen

Der Katholische AkademikerInnenverband spendete aus diesem Anlass der „Übergangsklasse für Flüchtlinge“ 600 Euro, die von Caritasdirektor Hannes Ziselsberger und Schuldirektor Helmut Beroun mit großer Freude entgegen genommen wurden. „Geringe Deutschkenntnisse erschweren es Jugendlichen mit Fluchthintergrund oft, dem Unterricht in mittleren oder höheren Schulen zu folgen“, sagt Caritasdirektor Ziselsberger.

Wolfgang Mayer

Der neue Übergangslehrgang richtet sich an genau diese Jugendlichen. Voraussetzung für die Teilnahme am Übergangslehrgang sind Basiskenntnisse der deutschen Sprache, ein Wille zur Integration und Zuverlässigkeit. Gemeinsam mit den Betreuerinnen und Betreuern der Flüchtlinge und den Lehrerinnen des Caritas Bildungszentrums wurden Aufnahmegespräche mit den Jugendlichen geführt.

Schwerpunkt ist Erlernen der deutschen Sprache

Der Schwerpunkt des Lehrgangs liegt auf dem Erlernen der deutschen Sprache. „Zehn Stunden in der Woche erhalten die Jugendlichen Deutschunterricht. Zusätzlich zum Sprachschwerpunkt stehen Mathematik, Englisch, Geschichte und Geografie, Ethik, naturwissenschaftliche Grundlagen, Sport und Persönlichkeitsentwicklung auf dem Lehrplan“, sagt Schuldirektor Beroun.

Insgesamt umfasst der Lehrgang 31 Unterrichtsstunden pro Woche. Weiters geben Praktika im gastronomischen und kaufmännischen Bereich erste Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Unterrichtet werden die Mädchen und Burschen von Lehrkräften des Bildungszentrums. An dem Lehrgang nehmen auch zwei Erwachsene, die die Muttersprache der Jugendlichen sprechen, teil. Sie werden als Dolmetscher sowie als Coach die Jugendlichen begleiten. Der Lehrgang schließt mit einer Lehrgangsbestätigung

ab. Mit einem positiven Lehrgangsabschluss können die Jugendlichen in einen Lehrberuf oder weiterführende Schulen einsteigen.

