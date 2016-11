Nach Zugsunfall: Erlauftalbahn wieder frei

Nachdem es Donnerstagabend zu einem Zugsunfall in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) gekommen war, ist die Strecke nun wieder frei befahrbar. Bei dem Unfall hatte ein Lkw einen Triebwagen aus den Schienen gehoben.

Zu dem Unfall kam es auf einem unbeschrankten Bahnübergang nahe des Feuerwehrhauses in Purgstall an der Erlauf. Der Lkw prallte gegen den Triebwagen der Erlauftalbahn, der durch den Zusammenstoß aus den Schienen gehoben wurde - mehr dazu in Purgstall: Lkw rammte Erlauftalbahn (noe.ORF.at; 18.11.2016)

Lkw hatte 15 Tonnen schwere Betonteile geladen

Mittlerweile steht fest, der Lkw hatte Betonteile mit einem Gewicht von 15 Tonnen geladen, vermutlich wegen dieses hohen Gewichts des Ladeguts hob er den Triebwagen aus den Schienen, der zwar noch etwa einhundert Meter weit fuhr, dann aber aus den Gleisen auf den Unterbau rutschte, zum Glück jedoch nicht umkippte.

In der Nacht auf Freitag wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die ÖBB stellte den Triebwagen wieder auf die Schienen, er wurde bereits zur Reperatur abtransportiert. Da aus der Lok auch Diesel gedrungen ist, musste Erdreich abgegraben werden. Seit 2.15 Uhr bestehen jedoch nach Auskunft der ÖBB auf der Erlauftalbahn keine Behinderungen mehr, es gäbe auch keinen Schienenersatzverkehr mehr. Der genaue Unfallhergang muss von der Polizei noch erhoben werden.