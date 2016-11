Handel nach erstem Adventsamstag zufrieden

Der erste Adventsamstag hat für den Handel das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. Auch wenn der ganz große Ansturm teilweise noch ausgeblieben ist, zeigte man sich in Niederösterreichs Einkaufszentren mehr als zufrieden.

In der Rosenarcade Tulln durfte man sich am ersten Einkaufssamstag im Advent laut eigenen Angaben bis 14.00 Uhr über ein Besucherplus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr freuen. Besonders deutlich fiel die Steigerung beim Verkauf von Gutscheinen für das Einkaufszentrum aus. Hier konnte eine Steigerung von 60 Prozent erzielt werden, berichtet Center Managerin Katharina Gfrerer. Ein Trend, der fast überall zu beobachten ist. Der Gutschein gilt mittlerweile als beliebtestes Weihnachtsgeschenk.

Auch im City Center Amstetten zog man nach dem ersten Adventsamstag eine positive Bilanz. Hier habe man vor allem vom sogenannten „Black Friday“ profitiert, der mittlerweile auch in Österreich als starker Shoppingtag gilt, sagt Centerleiter Hannes Grubner. In der gesamten vergangenen Woche wurden im City Center laut einer Aussendung um etwa 16 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr gezählt.

SCS rechnet mit 1,8 Millionen Besuchern

Zuversichtlich für das Weihnachtsgeschäft zeigte sich auch Anton Cech, der Centermanager der Shopping City Süd. „Ich glaube, dass wir sehr gut vorbereitet sind und erwarte mir auf allen Ebenen Steigerungen“, sagte er. Konkret rechnet Cech bis Weihnachten mit einem Anstieg von drei bis fünf Prozent bei den Besuchern. In Niederösterreichs größtem Shoppingcenter sollen damit heuer erstmals mehr als 1,8 Millionen Besucher gezählt werden. Insgesamt rechnet die Wirtschaftskammer Niederösterreich bis Weihnachten mit einem kleinen Plus von ein bis zwei Prozent im Handel - mehr dazu in Handel erwartet Plus bei Weihnachtsgeschäft (noe.ORF.at; 26.11.2016).

Bei einem Lokalaugenschein in der SCS am Samstag war der ganz große Besucheransturm noch nicht zu bemerken. Auch die Parkplatzsuche gestaltete sich an diesem Tag noch nicht so schwierig wie erwartet. Offenbar war es für viele eher ein Tag zum Schauen und Gustieren. Viele Verkäufer rechnen aber damit, dass das Weihnachtsgeschäft hier ab dem zweiten Adventsamstag, wenn die meisten Niederösterreich ihr Gehalt erhalten haben, so richtig anspringt.