80 Sturmeinsätze seit Mitternacht

Seit Mitternacht kommt die Feuerwehr vor allem im Industrieviertel nicht zur Ruhe, bisher mussten bereits 80 Einsätze wegen Sturmschäden abgearbeitet werden. Betroffen ist vor allem der Raum Neunkirchen und Ternitz.

Direkt im Stadtgebiet von Neunkirchen stürzte eine 20 Meter hohe Fichte auf ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr der Stadt musste mit schwerem Gerät ausrücken und den Baum entfernen. Auf der Südautobahn (A2) zwischen Grimmenstein und Seebenstein wurde das Auto eines Lenkers von einer Windböe erfasst, und gegen eine Leitschiene geschleudert. Der Lenker hatte großes Glück, er blieb unverletzt, am Wagen entstand Totalschaden.

zurück von weiter

Immer wieder wurden auch Bäume in Gärten und auf Gemeindegebiet entwurzelt. Dadurch wurden auch zahlreiche geparkte Pkw beschädigt. „In der Folge wurden dann auch noch Plakatwände zu Boden gerissen, alles was nicht niet- und nagelfest war, ist durch die Luft geflogen, noch immer langen Notrufe im Minutentakt in der Bezirksksalarmzentrale in Neunkirchen ein“, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber noe.ORF.at.

Schäden richtete der Sturm auch in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) und in Bad Vöslau (Bezirk Baden) an. Auch dort zum Blechteile oder Ziegel von Dächern gerissen, es wurden Bäume umgeknickt oder entwurzelt. Nach ersten Meldungen wurde aber niemand verletzt. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Einsätze noch den ganzen Tag über andauern werden.

Link: