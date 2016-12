Einzelne Wahlergebnisse im Detail

Die letzten Wahllokale haben in Niederösterreich am Sonntag um 17.00 Uhr geschlossen, in vielen Gemeinden war aber schon früher Wahlschluss. Von vielen Bezirken und Städten liegen bereits die Ergebnisse vor.

Als erster der 21 niederösterreichischen Verwaltungsbezirke wurde über die Austria Presse Agentur das Ergebnis des Bezirks Zwettl gemeldet. Bei den am Sonntag abgegebenen Wahllokalstimmen entfielen auf Norbert Hofer 57,4 Prozent, auf Alexander Van der Bellen 42,6 Prozent. Im Bezirk Gmünd erhielt Hofer 54,5 Prozent der Wahllokalstimmen, Van der Bellen 45,5 Prozent. Im Nachbarbezirk Waidhofen an der Thaya votierten 58,9 Prozent für Hofer, 41,1 Prozent für Van der Bellen. Im Bezirk Horn erreichte der FPÖ-Kandidat 55,7 Prozent der am Sonntag abgegebenen Stimmen, der von den Grünen unterstützte Kandidat 44,3 Prozent.

In der Stadt Mödling erreichte Van der Bellen 67,1 Prozent der am Sonntag in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen, sein Konkurrent 32,9 Prozent. Ähnlich gut das Ergebnis für den von den Grünen unterstützten Kandidaten in Perchtoldsdorf: 66,7 Prozent wählten Alexander Van der Bellen, 33,3 Prozent Norbert Hofer. Das Ergebnis in Schwechat: 51,3 Prozent für den FPÖ-Kandidaten, für Van der Bellen 48,7 Prozent. Das Wahlergebnis in der Kurstadt Baden: 61,5 Prozent für Van der Bellen, 38,5 Prozent für Hofer. Weiter südlich, in Ternitz, entfielen auf Hofer 52,0 Prozent, auf Van der Bellen 47,1 Prozent. Das Ergebnis im Bezirk Bruck an der Leitha: Hofer 55,0 Prozent, Van der Bellen 45,0 Prozent.

St. Pölten: 57,0 Prozent für Van der Bellen

In der Landeshauptstadt St. Pölten entfielen am Sonntag 57,0 Prozent der Stimmen auf Alexander Van der Bellen, 43,0 Prozent für Norbert Hofer. In der Statutarstadt Krems votierten 54,2 Prozent für Van der Bellen, 45,8 Prozent für Hofer. Das Ergebnis in Stockerau: 53,0 Prozent für Van der Bellen, 47,0 Prozent für Hofer. Im Bezirk Hollabrunn entfielen 54,1 Prozent auf Hofer, 45,9 Prozent auf Van der Bellen. Aus dem Bezirk Melk wurden 55,7 Prozent für Norbert Hofer gemeldet, 44,3 Prozent für Alexander Van der Bellen. Im Nachbarbezirk Scheibbs bekam der FPÖ-Kandidat 54,3 Prozent, der von den Grünen unterstützte Van der Bellen 45,7 Prozent.

