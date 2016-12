Auböck: Vom Studium zur Schwimm-WM

Niederösterreichs Schwimmhoffnung Felix Auböck reist direkt von seinem Studienort in den USA zur Schwimm-Weltmeisterschaft in Kanada. Bei den Wettkämpfen in den kommenden Tagen will er Erfahrung sammeln.

Die WM sieht der 19-jährige Felix Auböck als Standortbestimmung für sein Leistungsniveau: „Ich gehe aber nicht komplett vorbereitet in die WM“, verriet er. Wichtig ist ihm, künftig viel Wettkampfroutine zu holen. „Ich möchte dafür gerüstet sein, wenn es in Finalläufe geht, brauche Erfahrung dafür.“ Im Mai bei der Londoner Langbahn-EM hatten ihm als Viertem über 400 m Kraul nur 7/100 Sekunden auf das Podest gefehlt.

ORF

Dass Auböck die Reise zu den Weltmeisterschaften im ersten Studienjahr auf sich nimmt, liegt an der Nähe des Schauplatzes. Der Flug nach Ontario dauert 45 Minuten, mit dem Auto wäre er nur dreieinhalb Stunden unterwegs. Daher konnte sich der Kraulspezialist eine Anreise erst am Sonntag leisten, während sechs OSV-Kollegen aus der Heimat auch wegen der Zeitumstellung von sechs Stunden am Freitag eintrafen.

Olympische Spiele als Sprungbrett

Auböck ist Ende August nach den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro in eine für ihn neue Welt eingetaucht. An der University of Michigan hat er das Studium der Politikwissenschaften und International Studies aufgenommen, sportlich ist er ganz anders aufgestellt als vorher. Die Kurzbahn-Weltmeisterschaften ab Dienstag in Windsor sind für ihn ein Zwischenschritt.

Der Niederösterreicher befindet sich mit zehn anderen Aktiven in Michigan in der Langstreckengruppe, hat so eine tägliche Herausforderung. Die größte Änderung für den noch 19-Jährigen als Schwimmer war eine andere: „Die Umstellung von der 50-m-Bahn auf die 25-Yards-Bahn ist mir am schwersten gefallen“, gab Auböck an. Aber die kürzeren Bahnen brachten auch einen Vorteil mit sich, er habe seine Wenden verbessert. Das kann er bei den Titelkämpfen in Kanada über 200 (Mittwoch), 400 (Dienstag) und 1.500 m (Samstag) unter Beweis stellen.

Link: