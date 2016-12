Drogendealer hortete 75.000 Euro

Niederösterreichische Ermittler haben einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann war laut Polizei geständig, mehrere Kilogramm Heroin und Kokain verkauft zu haben. Bei ihm wurden 75.000 Euro sichergestellt.

Bei dem Beschuldigten handelt es nach Angaben der niederösterreichischen Sicherheitsdirektions um einen türkischen Asylwerber. Die Festnahme des 37-jährigen Mannes erfolgte am Montag vergangener Woche.

In der Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers wurden laut Polizei ein Kilo Heroin, etwa 15 Gramm Kokain, 1.880 Gramm Streckmittel sowie 75.715 Euro „Drogengeld“ sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Josefstadt in Wien an.