Lichtenwörth würdigt Thiem mit Schildern

Die Gemeinde Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) würdigt die Leistungen ihres wohl bekanntesten Bewohners, Dominic Thiem. Zu Ehren des Tennisprofis ließ der Bürgermeister vier Schilder mit einem Foto von Thiem errichten.

Der Entschluss, die Schilder zu errichten, fiel bereits im Sommer, als Dominic Thiem sensationell das Halbfinale der French Open erreichte und dort erst von Novak Djokovic gestoppt wurde. „Wir sind stolz auf Dominic und seine außerordentlichen Leistungen und wollen das auf diesem Weg zum Ausdruck bringen“, erklärt der Lichtenwörther Bürgermeister Harald Richter (SPÖ).

Gemeinde Lichtenwörth

Mittlerweile stehen die vier Schilder - drei an den Ortseinfahrten und eine am Hauptplatz - und wurden nach einer anstrengenden Saison von Dominic Thiem auch schon persönlich begutachtet. „Er ist ein großes Vorbild für unseren Nachwuchs. Außerdem trägt er unsere Gemeinde weit über die Grenzen Europas hinaus“, so Richter, der Thiem gemeinsam mit seinem Bruder, der ebenfalls an einer Karriere als Tennisprofi arbeitet, auch im Gemeindeamt empfing.

Auch Stahltennisschläger ist geplant

Die Schilder zu Ehren des 23-jährigen Dominic Thiem sind 85 mal 120 Zentimeter groß. Für das kommende Jahr plant der Bürgermeister von Lichtenwörth, gegenüber dem Gemeindeamt einen drei Meter langen Stahltennisschläger zu errichten. Auf dem Schläger sollen ein Porträt des Tennisspielers und sein aktueller ATP-Weltranglistenplatz zu sehen sein.

