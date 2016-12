Brand in Lagerraum im Kammgarnzentrum

Im Lagerraum eines Modellwarenunternehmens auf dem Areal des Kammgarnzentrums in Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen. Ursache waren Kartonagen, die in Brand geraten waren.

Eine Person, die noch erste Löschversuche startete, erlitt dabei Verbrennungen im Gesicht und an den Händen, sowie eine Rauchgasvergiftung, berichtete Stefan Schneider vom Bezirksfeuerwehrkommando Baden. Bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Rettungskräfte wurde die verletzte Person von Einsatzkräften der Feuerwehr versorgt.

40 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Brandherd im Lagerraum konnte durch den Atemschutztrupp rasch aufgefunden und gelöscht werden. Kartonagen waren aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Da es laut Feuerwehr in dem Lagerraum keine Abluftöffnungen gab, war die Entrauchung des Objektes mit Hochleistungslüftern für die Einsatzkräfte sehr schwierig.

Die Feuerwehr kontrollierte auch die angrenzenden Firmen auf eventuelle Brandübergriffe. Auf dem Areal befinden sich etwa 40 verschiedene Mieter, wie etwa Ordinationen, Gewerbebetriebe, Büros und Lagerräume. Dem Bericht der Feuerwehr zufolge konnten sie jedoch kein Übergreifen der Flammen feststellen. Mehr als 40 Feuerwehrleute aus vier freiwilligen Feuerwehren standen im Einsatz, der etwa eine Stunde dauerte.