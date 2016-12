Wohnhaus in Waldegg stand in Vollbrand

In Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt) ist in der Nacht auf Samstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses konnten sich laut Feuerwehr noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Dem Bericht der Feuerwehr zufolge war die Rauchwolke schon bei der Anfahrt von weitem zu sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die drei Bewohner des Hauses konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. „Wir haben eine Person vor dem Gebäude angetroffen, die uns berichtet hat, dass alle Personen außerhalb des Gebäudes sind“, sagt Bernd Steinbrecher, Einsatzleiter von der Feuerwehr Wopfing, gegenüber noe.ORF.at.

Flammen drohten auf Wohnhäuser überzugreifen

Aufgrund der hohen Brandintensität drohten die Flammen auf benachbarte Wohnhäuser überzugreifen. Mit mehreren Löschleitungen konnten die Einsatzkräfte die benachbarten Wohnhäuser schützen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Neben den Tanklöschfahrzeugen musste die Feuerwehr auch Wasser aus einem nahegelegenen Bach zum Löschen verwenden.

Durch die starke Rauchentwicklung waren die Löscharbeiten von außen zum Teil schwierig und nur unter schwerem Atemschutz möglich, so Steinbrecher. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch den einsturzgefährdeten Dachstuhl, ein Löschen von Innen war nicht möglich, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten vier Hunde aus dem brennenden Haus retten, sie wurden an die Tierrettung übergeben. Die drei Bewohner des Hauses wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Brandursache unbekannt

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten Samstagfrüh noch an. „Die Nachlöscharbeiten haben sich ein wenig schwierig gestaltet, weil der Zugang nicht so einfach ist“, sagt Steinbrecher. Insgesamt waren elf Feuerwehren mit etwa 80 Mann im Einsatz. Was den Brand ausgelöst hat, war Samstagfrüh noch nicht bekannt.