Weihnachtsgeschäft läuft für Handel erfreulich

Nachdem bereits der 8. Dezember einen Zuwachs bei Besuchern und Umsatz brachte, verlief auch der dritte Adventsamstag durchaus positiv. In den Einkaufszentren in Niederösterreich verzeichnete man neuerlich Zuwächse.

Im Einkaufszentrum Rosenarcade in Tulln kamen am Samstag, im Vergleich zum Vorjahr, um acht Prozent mehr Besucher. Darüber hinaus gab es am dritten Adventwochenende ein Plus von fünf Prozent. „Wobei der frequenzstärkste Tag des langen Wochenendes bisher der Freitag war“, bilanziert Center-Managerin Katharina Gfrerer.

Ähnlich positiv waren auch die Rückmeldungen aus den anderen Einkaufszentren. Im City Center in Amstetten gab es am dritten Adventwochenende sogar ein Plus von zwölf Prozent. Mit mehr als 17.000 Besuchern sei der Freitag der bislang stärkste Einkaufstag in der Adventzeit gewesen, sagt Center-Leiter Hannes Grubner.

Zuversicht für gutes Weihnachtsgeschäft

Einen Besucherrekord gab es auch im Mariandl in Krems. „Und das trotz der warmen Temperaturen“, freut sich Center-Manager Egbert Holz. Im Durschnitt besuchen rund 8.000 Kunden das Einkaufszentrum. Am Samstag seien es 14.000 Personen gewesen. Für die verbleibenden zwei Wochen im Advent sind die Einkaufszentren, auch wegen der bisherigen Zuwächse, zuversichtlich. „Diese Zahlen stimmen mich sehr positiv für ein restliches, sehr gutes Weihnachtgeschäft“, sagt Grubner.

